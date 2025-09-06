Новини
Англия със скромен успех над Андора

6 Септември, 2025

“Трите лъва” продължават да оглавяват своята група след тази победа, която бе тяхна четвърта поредна в този цикъл

Англия със скромен успех над Андора - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Англия постигна скромен успех с 2:0 над Андора в мач от петия кръг на световните квалификации, зона Европа. “Трите лъва” продължават да оглавяват своята група след тази победа, която бе тяхна четвърта поредна в този цикъл.

Резултатът бе открит през първата част след автогол на Кристиан Гарсия (25’), а през второто полувреме Деклан Райс (67’) успя да удвои преднината на своя тим. Въпреки този успех Томас Тухел едва ли е останал особено впечатлен от изявите на своите възпитаници, които изиграха доста вял мач и за пореден път в последно време не впечатлиха особено с изявите си. Срещата пък бе играна на “Вила Парк”, тъй като “Уембли” бе резервиран месеци по-рано за концерт на “Колдплей”.

Англичаните опитаха да внесат скорост и да стреснат своя противник още от първите секунди, когато съсредоточиха действията си в лявата зона, където действаха Рашфорд и Люис-Кели. В първия четвърт час игра точни удари отправиха Хари Кейн и Еберечи Езе, но те бяха парирани от стража на Кордоба Икер Алварес. В средата на първата част дойдоха първите реални положения за възпитаниците на Томас Тухел. При първият случай Еберечи Езе стреля опасно, но топката бе изчистена от голлинията, а при втората ситуация след центриране отдясно на Рийс Джеймс Хари Кейн не успя да засече и кълбото премина покрай дясната греда. Вдигането на оборотите обаче даде резултат само минута по-късно, когато този път Нони Мадуеке опита да центрира от десния фланг, топката бе отклонена от Кристиан Гарсия, който я направи непреодолима за собствения му вратар.

В следващите минути англичаните на няколко пъти навлизаха в наказателното поле, но така и не успяваха да осъществят по-качествен завършващ удар. В 44-ата минута Еберечи Езе бе близо до това да се разпише след центриране на Мадуеке отдясно, което бе лошо отбито от Алварес, но той бързо бе затворен от играчи в жълто. Втората част започна по сходен начин с опити на домакините да стигнат до по-сериозни положения. В 50-ата минута Нони Мадуеке влезе в пеналта и поднесе кълбото към Езе, но той бе блокиран. Секунди след това и пред Маркъс Рашфорд се откри добра ситуация, но той също не бе точен от границата на малкото наказателно поле. Минута по-късно топката бе пратена към капитана Хари Кейн, той пусна изключително удобна топка към дебютанта Елиът Андерсън, но стражът на Андора се намеси направи изключително спасяване с една ръка и за пореден път второто попадение бе предотвратено. Постепенно обаче темпото в мача отново спадна, а английските национали, макар да владееха изцяло случващото се на терена, не достигаха до някакви по-сериозни положения. Така все пак в 67-ата минута ново центриране от десния фланг стигна до Деклан Райс, който с глава успя да реализира за 2:0.

Веднага след попадението пък Томас Тухел направи три промени в своя състав в опит да динамизира малко играта на “трите лъва”. Десетина минути по-късно отново Мадуеке отправи ново хубаво центриране с левия крак към появилия се от пейката Антъни Гордън, но изстрелът с глава на играча на Нюкасъл бе спасен. До края на срещата домакините продължиха с вялите си опити и влизания в наказателното поле на Андора, но сякаш на отбора липсваше по-сериозна мотивация за нещо повече. С този успех те продължават да оглавяват своята група, но само след няколко дни ще имат много по-сериозен тест в лицето на основния си конкурент Сърбия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варналията

    0 0 Отговор
    Ако не ги подпират англия и още по-скромни резултати ще имат.

    22:29 06.09.2025

