Родри назова фаворитите за Златната топка

Настоящият носите на Златната топка – Родри, посочи фаворитите за тазгодишното издание на най-престижната индивидуална награда.

Според халфа на Манчестър Сити, който отсъства дълго от терените заради тежка контузия, тази година отличието трябва да бъде връчено на играч от Пари Сен Жермен. По неговите думи това трябва да бъде Усман Дембеле или Витиня.

„Пари Сен Жермен бе най-добрият тим през миналия сезон и наградата може би трябва да бъде дадена на някой от техните футболисти. Бих номинирал Усман Дембеле и Витиня“, коментира 29-годишния Родри.