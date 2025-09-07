Новини
Спорт »
Световен футбол »
Родри назова фаворитите за Златната топка

Родри назова фаворитите за Златната топка

7 Септември, 2025 16:59 260 0

  • родри-
  • футбол-
  • манчестър сити-
  • златна топка-
  • псж-
  • усман дембеле-
  • витиня

Тази година отличието трябва да бъде връчено на играч от Пари Сен Жермен

Родри назова фаворитите за Златната топка - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Настоящият носите на Златната топка – Родри, посочи фаворитите за тазгодишното издание на най-престижната индивидуална награда.

Според халфа на Манчестър Сити, който отсъства дълго от терените заради тежка контузия, тази година отличието трябва да бъде връчено на играч от Пари Сен Жермен. По неговите думи това трябва да бъде Усман Дембеле или Витиня.

„Пари Сен Жермен бе най-добрият тим през миналия сезон и наградата може би трябва да бъде дадена на някой от техните футболисти. Бих номинирал Усман Дембеле и Витиня“, коментира 29-годишния Родри.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ