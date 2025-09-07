Новини
Български футболист подписа с Лос Анджелис Галакси

7 Септември, 2025 13:02 539 2

Споразумението на двете страни е до края на календарната 2026-а година с опция за удължаване за още два сезона

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Роденият в САЩ български футболист Кристофър Риндов подписа професионален договор с Лос Анджелис Галакси. Споразумението на двете страни е до края на календарната 2026-а година с опция за удължаване за още два сезона.

Стъпката е голяма за сънародника ни, който започва да играе в Мериленд, след това подписва със Спортинг (Канзас Сити), където обаче се състезава рпедимно за втория отбор. През март тази година преминава във Вентура Сити, за да стане сега пълноправен футболист на Галакси. Именно досегашният му отбор е свързан с Галакси, така че той е бил пряко следен от ръководството на новия си тим.

Риндов получи фланелката с номер 63 и беше картотекиран за мачовете до края на 2025 година.


