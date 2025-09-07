Ръководството на Ливърпул планира нова мащабна инвестиция

Ръководството на Ливърпул планира нова сериозна инвестиция в клуба. Този път обаче не става дума за покупката на нови играчи, а за обновяване на тренировъчната база на академията на „червените“.

Според плановете, основното игрище в момента ще бъде закрито с купол, а в съседство от него ще бъдат изградени нови терени с естествена настилка, където юношите на тима ще играят своите мачове.

През лятото клубът похарчи над 400 млн. паунда за нови играчи, но въпреки това собствениците от „Фенуей Спортс Груп“ няма да щадят средства за реконструирането на Академията.

Тепърва от Ливърпул ще подадат своите планове към общината и ще пристъпят към строителни дейности веднага, след като получат одобрение. По първоначални планове реконструкцията трябва да бъде завършена изцяло през 2028 година.