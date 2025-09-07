Новини
ПСЖ официално прати в Катар световен шампион с Франция

30-годишният Кимпембе е продукт на школата на ПСЖ и е прекарал цялата си досегашна кариера в родния си клуб

От Пари Сен Жермен официално обявиха раздялата си със своя централен защитник Преснел Кимпембе, който премина в Катар СК за неизвестна трансферна сума. Не е ясна и продължителността на договора на играча в новия му клуб.

30-годишният Кимпембе е продукт на школата на ПСЖ и е прекарал цялата си досегашна кариера в родния си клуб. Той изигра общо 241 мача за 10 сезона в първия състав на парижани, с които спечели общо 25 трофея: 8 титли в Лига 1, 6 Купи на Франция, 6 суперкупи на страната, 4 Купи на лигата и 1 трофей в Шампионската лига. Освен това опитният бранител е бивш национал на Франция, като има 28 срещи за своята родина, с която стана световен шампион през 2018 година.

Кариерата на Кимпембе обаче беше сериозно повлияна от проблеми в ахилесовото сухожилие на десния му крак, което доведе до негова тежка травма в през пролетта на 2023 година. Заради нея той беше извън терените около две години, а след завръщането си в началото на тази защитникът записа само два мача за европейския клубен шампион.


