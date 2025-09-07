Илиан Илиев: Подарихме на Грузия три гола, има психологически проблем

Наставникът на българския национален отбор по футбол Илиан Илиев даде своя коментар след края на мача срещу Грузия в двубой от световните квалификации, загубен от "лъвовете" с 0:3.
"С Испания ни пресираха от началото, докато тук беше обратно – влязоме по-добре в мача и създадопхме ситуации. Знаеме, че ще има нервност у тях, заради първия им мач, а победата им беше задължителна. Имахме шанс, но подарихме трите гола. Могат да ти създадат проблеми, като им дадеш пространства. Не опира толкова до подготовка, а до самочувствие. Когато допуснахме първия гол, веднага ни падна тонусът, а не бива така да се случва. Подарихме им мача. Виждахме близо до терена, че двама техни защитници си изкараха жълти картони, като бяха нервни и ние ги тормозихме", заяви той.
"Преди имаше поне 4 дена между мачовете, а сега 3 плюс пътуването. Чочев трудно може да изиграе и двата мача като титуляр. Илия имаше проблем и бе под въпрос. Надявахме се да не влиза на полувремето по спешност Груев, но така стана и се надявам да е добре", добави той.
"Бяхме близо да постигнем нещо по-добро и накрая пак 3:0. Това е психологически проблем. Някои момчета бяха със самочувствие срещу Испания, а сега бе точно обратното", завърши Илиан Илиев.
18:30 07.09.2025
18:31 07.09.2025
18:32 07.09.2025
18:33 07.09.2025
18:33 07.09.2025
18:34 07.09.2025
18:35 07.09.2025
18:35 07.09.2025
18:36 07.09.2025
18:36 07.09.2025
Направо ви разпраха грузинците с футбол и това беше видно от самолет!
Ако искаш да запазиш малкото си останало достойнство, подавай оставка веднага! Не че следващият ще е по-успешен от теб, но покажи че не си съгласен с методите на работа на бфс и клубовете! Вече и ти си яко в Уайната, но поне покажи някакво достойнство...
18:36 07.09.2025
18:37 07.09.2025
18:38 07.09.2025
Стига сте говорили глупости и клишета …
Трябва да се реже до кокал !
Първо изгонете от българските отбори всички печки и фавелни ментета които се подвизват в А група!
Второ - само деца от младша и старша ДЮШ титуляри !
Трето - закрийте черното тото !
А, сори - тогава няма далавера …..
Всички амеби , пллллаззмодиии и безгръбначни - ВЪН от БГ футбола !
18:38 07.09.2025
18:39 07.09.2025
18:40 07.09.2025
18:40 07.09.2025