Илиан Илиев: Подарихме на Грузия три гола, има психологически проблем

7 Септември, 2025 18:29 459 17

  • илиан илиев-
  • футбол-
  • българия-
  • национален отбор-
  • грузия-
  • квалификации за мондиал 2026

Когато допуснахме първия гол, веднага ни падна тонусът, а не бива така да се случва

Илиан Илиев: Подарихме на Грузия три гола, има психологически проблем - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на българския национален отбор по футбол Илиан Илиев даде своя коментар след края на мача срещу Грузия в двубой от световните квалификации, загубен от "лъвовете" с 0:3.

"С Испания ни пресираха от началото, докато тук беше обратно – влязоме по-добре в мача и създадопхме ситуации. Знаеме, че ще има нервност у тях, заради първия им мач, а победата им беше задължителна. Имахме шанс, но подарихме трите гола. Могат да ти създадат проблеми, като им дадеш пространства. Не опира толкова до подготовка, а до самочувствие. Когато допуснахме първия гол, веднага ни падна тонусът, а не бива така да се случва. Подарихме им мача. Виждахме близо до терена, че двама техни защитници си изкараха жълти картони, като бяха нервни и ние ги тормозихме", заяви той.

"Преди имаше поне 4 дена между мачовете, а сега 3 плюс пътуването. Чочев трудно може да изиграе и двата мача като титуляр. Илия имаше проблем и бе под въпрос. Надявахме се да не влиза на полувремето по спешност Груев, но така стана и се надявам да е добре", добави той.

"Бяхме близо да постигнем нещо по-добро и накрая пак 3:0. Това е психологически проблем. Някои момчета бяха със самочувствие срещу Испания, а сега бе точно обратното", завърши Илиан Илиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Честит празник! 🤣

    18:30 07.09.2025

  • 2 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Закривай, пари на вятъра се хвърлят и по чалга заведения

    18:31 07.09.2025

  • 3 Ало очиларката смени диоптера

    9 0 Отговор
    За нищо не ставате, само да лазите! Малко ви вхараха! Смешник с Гонзо заедно вън!

    18:32 07.09.2025

  • 4 си дзън

    9 0 Отговор
    Язък дето Баце даде 400 милиона за 100 стадиона да се обучават футбулисти.

    18:33 07.09.2025

  • 5 Няма найтап

    8 0 Отговор
    За следващия мач бетовете няма да приемат залози на точен резултат 3-0 срещу България !

    18:33 07.09.2025

  • 6 ЕлСмешнико

    6 1 Отговор
    време е за нов треньор, нека дойде чужденец от водеща футболна държава, да ги подреди, да им вдъхне повече увереност, тоя много го изтърпяхме ..........

    18:34 07.09.2025

  • 7 ГОНЗО

    5 2 Отговор
    Е ВЕЛИК...ПОДГОТВЯМЕ ОТБОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО 28 ГОДИНА...

    18:35 07.09.2025

  • 8 смях в залата

    5 0 Отговор
    Велик треньор и още по велик шеф на футболната федерация.

    18:35 07.09.2025

  • 9 Има надежда. Само Левски

    3 0 Отговор
    Гонзо има силата и интелекта ,да оправи нещата!

    18:36 07.09.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    толкова си можем/добре пак че не играха много грубо , както ги ,,съветваха,,/с СИКаджии окупирали БГфутбола и държавата няма как да стане , освен с проблясъци индивидуални някакви в другите спортове , но футбола е отборна игра

    18:36 07.09.2025

  • 11 Хаха

    5 0 Отговор
    Илияне, като бивш футболист трябва за знаеш, че при всеки гол има грешки в защитата иначе всеки мач щеше да завършва 0:0!
    Направо ви разпраха грузинците с футбол и това беше видно от самолет!
    Ако искаш да запазиш малкото си останало достойнство, подавай оставка веднага! Не че следващият ще е по-успешен от теб, но покажи че не си съгласен с методите на работа на бфс и клубовете! Вече и ти си яко в Уайната, но поне покажи някакво достойнство...

    18:36 07.09.2025

  • 12 Големи мъже и психология

    2 0 Отговор
    Не има неподготвеност и некадърнос, без капка обич към собствената държава. Не Илиан Илиев, дор иангелите да слязат, непедготвеното, некадърното не става.

    18:37 07.09.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Топката мека, терена лизгав. Иначе щяхме да бием. И този е изкъртил миФките.

    18:38 07.09.2025

  • 14 Сънища

    2 1 Отговор
    Илияне , подай си оставката … не че си лош тренер , просто заради честта !
    Стига сте говорили глупости и клишета …
    Трябва да се реже до кокал !
    Първо изгонете от българските отбори всички печки и фавелни ментета които се подвизват в А група!
    Второ - само деца от младша и старша ДЮШ титуляри !
    Трето - закрийте черното тото !
    А, сори - тогава няма далавера …..
    Всички амеби , пллллаззмодиии и безгръбначни - ВЪН от БГ футбола !

    18:38 07.09.2025

  • 15 Дежурните оправдания

    1 0 Отговор
    Които нямат абсолютно никакво реално покритие, все пак и ние сме гледали този футболен мач, или пък ние сме гледали друг?Тъжна, гротескна картинка! В края съвсем спокойно можеха да ну мушнат още два гола, ама нали това дъждът им попречи....както бил попречил на нас! Смешници!

    18:39 07.09.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Някой знае ли де е Гонзик?

    18:40 07.09.2025

  • 17 Предлагам

    0 0 Отговор
    Занапред да дублираме националния отбор с психолози! Колкото са играчите барабар с резервите, токова и психолози.Да ги научат поне като падат да падат с достойнство!

    18:40 07.09.2025

