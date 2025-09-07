Илиан Илиев: Подарихме на Грузия три гола, има психологически проблем

Наставникът на българския национален отбор по футбол Илиан Илиев даде своя коментар след края на мача срещу Грузия в двубой от световните квалификации, загубен от "лъвовете" с 0:3.

"С Испания ни пресираха от началото, докато тук беше обратно – влязоме по-добре в мача и създадопхме ситуации. Знаеме, че ще има нервност у тях, заради първия им мач, а победата им беше задължителна. Имахме шанс, но подарихме трите гола. Могат да ти създадат проблеми, като им дадеш пространства. Не опира толкова до подготовка, а до самочувствие. Когато допуснахме първия гол, веднага ни падна тонусът, а не бива така да се случва. Подарихме им мача. Виждахме близо до терена, че двама техни защитници си изкараха жълти картони, като бяха нервни и ние ги тормозихме", заяви той.

"Преди имаше поне 4 дена между мачовете, а сега 3 плюс пътуването. Чочев трудно може да изиграе и двата мача като титуляр. Илия имаше проблем и бе под въпрос. Надявахме се да не влиза на полувремето по спешност Груев, но така стана и се надявам да е добре", добави той.

"Бяхме близо да постигнем нещо по-добро и накрая пак 3:0. Това е психологически проблем. Някои момчета бяха със самочувствие срещу Испания, а сега бе точно обратното", завърши Илиан Илиев.