България се срина и в Грузия

България записа втора загуба в световните квалификация, отново с 0:3. "Лъвовете" паднаха като гости на Грузия, след като преди три дни сториха същото срещу европейския шампион Испания в София.
Така отборът на Илиан Илиев е с нула точки от два мача и остава на последното място в групата. Легендата Христо Стоичков продължава да бъде единственият българин, вкарал гол на грузинците в Тбилиси.
В четвъртата минута Радослав Кирилов направи характерен свой пробив отляво, след което шутира, но Гиорги Мамардашвили изби, а след това беше вдигнат и флага за засада. Минута след това крилото на Левски центрира, а колегата му Марин Петков намери топката с глава. Вратарят на Грузия обаче реагира отлично и успя да спаси.
В деветата минута домакините отвърнаха с опасен изстрел отдясно на опитния десен бек Отар Какабадзе. Светослав Вуцов обаче следеше ситуацията изкъсо и записа отлично спасяване. Последваха минути, в които грузинците опитваха атаки, но нашите се бранеха добре и не позволяваха опасности пред българската рамка.
В 30-ата минута "кръстоносците" поведоха с попадение на Хвича Кварацхелия. Нападателят на Пари Сен Жермен направи безпомощен Вуцов с диагонален удар отляво, който се спря в далечния ъгъл - 1:0 за домакините. Скоро след гола футболистите на наказания Вили Саньол пробваха да удвоят след ефектна акция с едно докосване, но този път топката излезе в аут.
В 38-ата минута грузинците изплетоха нова опасна атака отляво, завършила с пас към Ника Гагнидзе, който обаче не уцели вратата от малък ъгъл. Минута преди края на първото полувреме халфът на украинския Колос (Ковальовка) все пак отбеляза за 2:0 - той прати топката между краката на Вуцов със силен удар.
На почивката Илиан Илиев извърши две смени - Илия Груев замени Андриан Краев, а Фабиан Нюрнбергер влезе на мястото на Николай Минков. Домакините пък освен мача на "Динамо Арена" следяха и случващото се в Рига на ЕвроБаскет 2025, където Грузия водеше на Франция. В 54-ата минута грузинските баскетболисти подпечатиха успеха си, което доведе до бурна радост по трибуните.
В 65-ата минута, тъкмо след като по трибуните започна да се вие "мексиканска вълна", Жорж Микаутадзе отблизо намери мрежата за 3:0. Първоначално голът беше отменен заради засада, но след произнасянето на VAR той беше признат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
17:55 07.09.2025
2 Намокриха
17:55 07.09.2025
3 Абе
Коментиран от #15
17:55 07.09.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
17:56 07.09.2025
5 Димитър Иванков - Митко Талисмана
17:56 07.09.2025
6 съдията
Коментиран от #7
17:56 07.09.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #6 от "съдията":Тека е!На сух терен щяхме да разгромим грузинците. 🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
17:58 07.09.2025
8 Петър
18:00 07.09.2025
9 Хипотетично
18:00 07.09.2025
10 Хи хи хи
18:01 07.09.2025
11 Трагедия позор.
18:01 07.09.2025
12 Юнаци
18:04 07.09.2025
13 да да
18:04 07.09.2025
14 Ивелин Михайлов
18:04 07.09.2025
15 Исторически парк
До коментар #3 от "Абе":Чалготеката
18:05 07.09.2025
16 Прокопи
18:05 07.09.2025
17 Учител
18:05 07.09.2025
18 Евгени от Алфапласт
18:06 07.09.2025
19 агнешка главичка
Коментиран от #25
18:06 07.09.2025
20 Мимо
18:07 07.09.2025
21 ЗАКРИВАЙ
18:08 07.09.2025
22 Това нашето
Коментиран от #44
18:10 07.09.2025
23 Петрол
18:10 07.09.2025
24 665
Коментиран от #27
18:10 07.09.2025
25 Лост
До коментар #19 от "агнешка главичка":Играел ама си забравил мрежичката при плонжа за първия и за краката при втория гол.
Коментиран от #31
18:11 07.09.2025
26 Факти
18:12 07.09.2025
27 Лост
До коментар #24 от "665":То добре,че заваля ,че иначе изобщо можеше да не стигнат грузинците при спринтовете.
18:13 07.09.2025
28 Килиев
18:14 07.09.2025
29 Фен
18:15 07.09.2025
30 665
18:16 07.09.2025
31 агнешшка главичка
До коментар #25 от "Лост":Вуцов стана за посмешище.
18:16 07.09.2025
32 Файърфлай
18:17 07.09.2025
33 Хасковски каунь
18:20 07.09.2025
34 инж. Ганчо Илков
18:22 07.09.2025
35 Феникс
18:24 07.09.2025
36 От българи юнаци
18:25 07.09.2025
37 Хаха
Тези може би някакъд друг мач са гледали по същото време!? Това, което аз гледах е футболни разигравания с мисъл в главата от страна на грузинците и панически чистения и блъскания от страна на българите!
Както се казва - да оставим момчетата и треньорите да работят и да се развиват... 😂😭😂🤣
18:29 07.09.2025
38 Гонзо осмокласника
18:30 07.09.2025
39 ВРАТАРИ
Коментиран от #45
18:31 07.09.2025
40 Отмина времето
18:32 07.09.2025
41 Пияници!
18:32 07.09.2025
42 ГОНЗО
18:34 07.09.2025
43 Гост
18:36 07.09.2025
44 Метресата от Барселона
До коментар #22 от "Това нашето":Никакви мерки няма да бъдат взети! Шефовете стоят на постовете си и вземат тлъсти заплати за нищо. Ето приятелчето на Гонзо Илиян Илиев, който доказа нагледно колко некомпетентен треньор е, взема заплата 30 000 лева месечно. Футболистите, които е подбрал нямат не само нужната физическа подготовка, ами и съответната техника. Могат само да чистят топката и да стоят в собствената си половина. Всички говорят, че отборът трябвало да умее добре да се отбранява и да не допуска голове във вратата си. За играта в центъра на терена и нападението никой не обелва и дума. Онези, от които зависи решението на проблемите вдигат рамене и казват, че такова е положението и трябва да се примирим с него. Лошото е, че подобно мислене се превърна в нещо нормално. Как в съседните страни могат, а тук все нещо и някой пречи?! Който не става да подаде оставка и да дойде друг на негово място - по-способен и по-амбициозен. Ето даже грузинците имат начело френски специалист Вили Саньол. А тук многознайковците като Гонзо, Лечков, Стоичков, Костадинов, Венци Стефанов и прочие корифеи не допускат подобен вариант и при нашия национален отбор по футбол. Нямало детско-юношески футбол. Напротив, има, но се лансират синчетата на разни звезди, началници, бизнесмени и агенти. Затова и младежкия ни отбор е също толкова слаб и неуспешен. Но всички отвсякъде - спортни коментатори, специалисти и президенти на клубове пазят статуквото като зеницата на окото си, иначе вкупом трябва да си ходят.
18:37 07.09.2025
45 Светльо Куцов
До коментар #39 от "ВРАТАРИ":Така е. Слаб вратар натежал, с излишно самочувствие, нито пази, нито подава точно..
18:39 07.09.2025