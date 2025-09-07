България се срина и в Грузия

България записа втора загуба в световните квалификация, отново с 0:3. "Лъвовете" паднаха като гости на Грузия, след като преди три дни сториха същото срещу европейския шампион Испания в София.

Така отборът на Илиан Илиев е с нула точки от два мача и остава на последното място в групата. Легендата Христо Стоичков продължава да бъде единственият българин, вкарал гол на грузинците в Тбилиси.

В четвъртата минута Радослав Кирилов направи характерен свой пробив отляво, след което шутира, но Гиорги Мамардашвили изби, а след това беше вдигнат и флага за засада. Минута след това крилото на Левски центрира, а колегата му Марин Петков намери топката с глава. Вратарят на Грузия обаче реагира отлично и успя да спаси.

В деветата минута домакините отвърнаха с опасен изстрел отдясно на опитния десен бек Отар Какабадзе. Светослав Вуцов обаче следеше ситуацията изкъсо и записа отлично спасяване. Последваха минути, в които грузинците опитваха атаки, но нашите се бранеха добре и не позволяваха опасности пред българската рамка.

В 30-ата минута "кръстоносците" поведоха с попадение на Хвича Кварацхелия. Нападателят на Пари Сен Жермен направи безпомощен Вуцов с диагонален удар отляво, който се спря в далечния ъгъл - 1:0 за домакините. Скоро след гола футболистите на наказания Вили Саньол пробваха да удвоят след ефектна акция с едно докосване, но този път топката излезе в аут.

В 38-ата минута грузинците изплетоха нова опасна атака отляво, завършила с пас към Ника Гагнидзе, който обаче не уцели вратата от малък ъгъл. Минута преди края на първото полувреме халфът на украинския Колос (Ковальовка) все пак отбеляза за 2:0 - той прати топката между краката на Вуцов със силен удар.

На почивката Илиан Илиев извърши две смени - Илия Груев замени Андриан Краев, а Фабиан Нюрнбергер влезе на мястото на Николай Минков. Домакините пък освен мача на "Динамо Арена" следяха и случващото се в Рига на ЕвроБаскет 2025, където Грузия водеше на Франция. В 54-ата минута грузинските баскетболисти подпечатиха успеха си, което доведе до бурна радост по трибуните.

В 65-ата минута, тъкмо след като по трибуните започна да се вие "мексиканска вълна", Жорж Микаутадзе отблизо намери мрежата за 3:0. Първоначално голът беше отменен заради засада, но след произнасянето на VAR той беше признат.