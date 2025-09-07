Новини
България се срина и в Грузия

България се срина и в Грузия

7 Септември, 2025 17:55 1 030 45

  • българия-
  • футбол-
  • грузия-
  • квалификации за мондиал 2026

Тимът ни отстъпи с 0:3 в Тбилиси

България се срина и в Грузия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България записа втора загуба в световните квалификация, отново с 0:3. "Лъвовете" паднаха като гости на Грузия, след като преди три дни сториха същото срещу европейския шампион Испания в София.

Така отборът на Илиан Илиев е с нула точки от два мача и остава на последното място в групата. Легендата Христо Стоичков продължава да бъде единственият българин, вкарал гол на грузинците в Тбилиси.

В четвъртата минута Радослав Кирилов направи характерен свой пробив отляво, след което шутира, но Гиорги Мамардашвили изби, а след това беше вдигнат и флага за засада. Минута след това крилото на Левски центрира, а колегата му Марин Петков намери топката с глава. Вратарят на Грузия обаче реагира отлично и успя да спаси.

В деветата минута домакините отвърнаха с опасен изстрел отдясно на опитния десен бек Отар Какабадзе. Светослав Вуцов обаче следеше ситуацията изкъсо и записа отлично спасяване. Последваха минути, в които грузинците опитваха атаки, но нашите се бранеха добре и не позволяваха опасности пред българската рамка.

В 30-ата минута "кръстоносците" поведоха с попадение на Хвича Кварацхелия. Нападателят на Пари Сен Жермен направи безпомощен Вуцов с диагонален удар отляво, който се спря в далечния ъгъл - 1:0 за домакините. Скоро след гола футболистите на наказания Вили Саньол пробваха да удвоят след ефектна акция с едно докосване, но този път топката излезе в аут.

В 38-ата минута грузинците изплетоха нова опасна атака отляво, завършила с пас към Ника Гагнидзе, който обаче не уцели вратата от малък ъгъл. Минута преди края на първото полувреме халфът на украинския Колос (Ковальовка) все пак отбеляза за 2:0 - той прати топката между краката на Вуцов със силен удар.

На почивката Илиан Илиев извърши две смени - Илия Груев замени Андриан Краев, а Фабиан Нюрнбергер влезе на мястото на Николай Минков. Домакините пък освен мача на "Динамо Арена" следяха и случващото се в Рига на ЕвроБаскет 2025, където Грузия водеше на Франция. В 54-ата минута грузинските баскетболисти подпечатиха успеха си, което доведе до бурна радост по трибуните.

В 65-ата минута, тъкмо след като по трибуните започна да се вие "мексиканска вълна", Жорж Микаутадзе отблизо намери мрежата за 3:0. Първоначално голът беше отменен заради засада, но след произнасянето на VAR той беше признат.


  • 1 Данко Харсъзина

    26 2 Отговор
    Едва ли някой е изненадан. Дори аз, дето не се интересувам от футбол, вчера в този сайт го предвидих.

    17:55 07.09.2025

  • 2 Намокриха

    31 1 Отговор
    се момчетата, но са най-желаният противник.

    17:55 07.09.2025

  • 3 Абе

    31 1 Отговор
    Да ама в дискотеката довечера няма кой да ги бие

    Коментиран от #15

    17:55 07.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    34 1 Отговор
    Браво на българските лъвове!Никой не може да ни отнеме последното място в групата!🐑🐑🐑🥳🤣👍

    17:56 07.09.2025

  • 5 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    9 2 Отговор
    Реприз на испанската...🤣 Затова казах, че ще мълча за резултата, че няма да повярвате.😂

    17:56 07.09.2025

  • 6 съдията

    22 2 Отговор
    Как може при такъв дъжд да не отложи погрома за утре?

    Коментиран от #7

    17:56 07.09.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    22 2 Отговор

    До коментар #6 от "съдията":

    Тека е!На сух терен щяхме да разгромим грузинците. 🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    17:58 07.09.2025

  • 8 Петър

    30 2 Отговор
    То ние вече държава нямаме,а ние искаме и футбол. Футбол имаше преди 40 години.

    18:00 07.09.2025

  • 9 Хипотетично

    24 1 Отговор
    С толкова чужденци в отборите и липса на масов юношески футболен спорт, състоянието на националния отбор е ясно предопределено.

    18:00 07.09.2025

  • 10 Хи хи хи

    14 3 Отговор
    Ние сме по добри но по душа. 🤣🤣🤣

    18:01 07.09.2025

  • 11 Трагедия позор.

    26 3 Отговор
    ТАКОВА ЧУДО НА НЕКАДЪРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ БЪЛГАРИЯ И ВЪВ ФУТБОЛА НО НАЙ ВЕЧЕ НА ДЪРЖАВАТА Е НЯМАЛО ДО СЕГА. А НЕ СЪМ НИКАК МЛАД. ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ ТУУУЛПА БЕЗ БОГ СЕ МЕШИШЕ КАДРУВАШЕ ВЪВ СИЧКО И ЕЙ БОГУ ДО ТУК НИ ДОКАРА. МИРИСА ЗАПОЧВА ОТ ГЛАВАТА.

    18:01 07.09.2025

  • 12 Юнаци

    29 2 Отговор
    Два пъти по три на нула говори за постоянство и стабилност в играта. Следващия път може да надградят, до четворка.

    18:04 07.09.2025

  • 13 да да

    17 3 Отговор
    Вуцето на риба беше,ама с скъсана мрежа.....

    18:04 07.09.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    7 6 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява за приватизация на националните отбор! Държавата е лош стопанин!

    18:04 07.09.2025

  • 15 Исторически парк

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Чалготеката

    18:05 07.09.2025

  • 16 Прокопи

    24 2 Отговор
    Закривайте този цирк бре!!! Станахме кръводарители на всеки който ни хване.СРАМ.

    18:05 07.09.2025

  • 17 Учител

    15 3 Отговор
    Чалгата унищожи футбола! Гришо бие, защото не е чалгар!

    18:05 07.09.2025

  • 18 Евгени от Алфапласт

    6 2 Отговор
    Обаче ние сме моралните победители, това е важното! 🤣

    18:06 07.09.2025

  • 19 агнешка главичка

    16 4 Отговор
    Какво стана с "големия" вратар Светльо Вуцов? Колко кила е? Сигурно има 88.И по-зле ще става, ще стане като баща си. "Играел добре с крака", каза коментаторчето-също слаб и не в час. А с ръце как играе?

    Коментиран от #25

    18:06 07.09.2025

  • 20 Мимо

    23 2 Отговор
    Няма проблем, реално никой не е и очкаквал нещо различно. Ама приканвам всички спортни журналисти да спрат да наричат националния отбор на България "лъвовете" .... Просто не върви и е смешно.

    18:07 07.09.2025

  • 21 ЗАКРИВАЙ

    16 2 Отговор
    Футболитъ в БГ трябва да се разформирова, т. е. закрие.

    18:08 07.09.2025

  • 22 Това нашето

    16 2 Отговор
    Не е никакъв футбол! Грозно, тромаво, безидейно с нескончаеми подаванич назад към вратаря! Ако се направи статистика може да се окаже, че именно нашият вратар е играчът с най-много докосвания на топката! Не знам какво е пречупило тези момчета но определено нещо не е наред! Аз съм гледал мачове у нас в които сме помитали Европейски колоси като Франция например и то редовно с по 2 на нула! Сега счкаш няма никакъв живец в играта, някаква скованост, вялост, едва ли не чувство за обреченост! Хей господа от БФС - ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ! Те няма да проработят от днес за утре, но поне инвестирайте в бъдещето! Вижте какво прави една Грузия със своя Френски наставник! Срамота!

    Коментиран от #44

    18:10 07.09.2025

  • 23 Петрол

    18 2 Отговор
    Резил! Но то кое в България е наред, та футболът ? И кои управляват футбола-мутри, бензинджии и контрабандисти.

    18:10 07.09.2025

  • 24 665

    16 1 Отговор
    За малко да бием но заваля дъжд и намокри топката !

    Коментиран от #27

    18:10 07.09.2025

  • 25 Лост

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "агнешка главичка":

    Играел ама си забравил мрежичката при плонжа за първия и за краката при втория гол.

    Коментиран от #31

    18:11 07.09.2025

  • 26 Факти

    18 1 Отговор
    През 95 година сме били на 8 мо място в света, сега на 84 то. Футболът показва всичко останало в страната ни. Апатия от народа, корупция и безхаберие от т нар правителство.

    18:12 07.09.2025

  • 27 Лост

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "665":

    То добре,че заваля ,че иначе изобщо можеше да не стигнат грузинците при спринтовете.

    18:13 07.09.2025

  • 28 Килиев

    12 0 Отговор
    Важното е, че треньорът бе с очила, демек "интелигентен", лмакар че са декоративни.За какво са му ?

    18:14 07.09.2025

  • 29 Фен

    12 2 Отговор
    Терена беше хлъзгав - мокър иначе голям бой щяхме да ги бием . Три елементарни грешни прояви на Вуцов хаос в играта на защитата , без идейна средна линия и блуждаещи нападатели това е състоянието на българския футбол . А ако Ил.Илиев има малко достойнство да подава оставка независимо че неговата вина е най малка . На всички е ясно че виновниците са чиновниците от БФС които дърпат конците и редят пасианса и редовно си получават незаслужено големите възнаграждения и промяната трябва да започне от там

    18:15 07.09.2025

  • 30 665

    16 1 Отговор
    Но и грузинците не са прави с тези имена - Намушвили, Голияшвили .. притесниха се лъвовете, стегнаха трътките и им пречеше на бягането.

    18:16 07.09.2025

  • 31 агнешшка главичка

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Лост":

    Вуцов стана за посмешище.

    18:16 07.09.2025

  • 32 Файърфлай

    14 1 Отговор
    Промени трябват,промени ! И най- напред да се промени екипът.Виижда се,че с комбинацията бяло-зелено-черевено не ни върви.Трябва да сме шарени,като дъгата.И ако тялото ти не е покрито поне на 75 % с татуси- нямаш място в националната гарнитура!

    18:17 07.09.2025

  • 33 Хасковски каунь

    10 2 Отговор
    Давай Гонзо

    18:20 07.09.2025

  • 34 инж. Ганчо Илков

    6 1 Отговор
    Някой ограничава ли Идеята за Развитие на Българският Футбол, да се заложи на Модел, по който да се намират Футболисти, но не по Реклама, а по реално Демонстриращи дори в Перспектива Футболни Качества съответстващи на Модела? Фитнес, Медицински Изследвания, Стимулации, Научен подход. Такъв Модел, с Надстройване и Обиграване, със съответната Материално Техническа База, колкото по-рано се стартира Обновлението, толкова по-скоро ще дойдат добрите резултати. Мачът започва с 11 срещу 11. Техническите похвати и Вложеният Интелект, решават Крайният Резултат на Срещата. С Думи, Критика и Похвали няма да се получи.

    18:22 07.09.2025

  • 35 Феникс

    5 1 Отговор
    Каквото било било. последното поколение на соц школите на Стойчов и Лечков са старчоци, чакат ни още по лоши времена!

    18:24 07.09.2025

  • 36 От българи юнаци

    10 1 Отговор
    Вече сме българи слабаци! Гонзо да си отива!

    18:25 07.09.2025

  • 37 Хаха

    7 1 Отговор
    Слушам коментарите след мача по телевизора как първите 15 - 20 минути сме били "надиграли" грузинците... 😃
    Тези може би някакъд друг мач са гледали по същото време!? Това, което аз гледах е футболни разигравания с мисъл в главата от страна на грузинците и панически чистения и блъскания от страна на българите!
    Както се казва - да оставим момчетата и треньорите да работят и да се развиват... 😂😭😂🤣

    18:29 07.09.2025

  • 38 Гонзо осмокласника

    7 1 Отговор
    Ръководството е на световно ниво, но отбора са неможачи. Започваме подготвителен цикъл за класиране на световното през 2046 и 2050.

    18:30 07.09.2025

  • 39 ВРАТАРИ

    6 1 Отговор
    ВУЦОВ ПРЕХВАЛЕНИЯ ДА СЕ КРАЧИ КАТО МОМА НА ГЕРЕНА И СТИГА СТЕ ГО БУТАЛИ ЗА НАЦИОНАЛА.3 ТЕ ГОЛА СА НЕГОВИ.

    Коментиран от #45

    18:31 07.09.2025

  • 40 Отмина времето

    5 1 Отговор
    на детския ентусиазъц и парцалената топак.Сега е дремето на парите и бездущието и то дава громящи резултати рещу България.Футбол без желание и чес е ненуже, закривайте го. насочете средствата към детскте отбори.

    18:32 07.09.2025

  • 41 Пияници!

    7 1 Отговор
    Слушам ги дебилите по бнт в студиото заключиха, че дъжда бил виновен за 3 те гола!? Сигурно над вратата на грузинския вратар, слънце грееше!?!

    18:32 07.09.2025

  • 42 ГОНЗО

    4 1 Отговор
    МУТРИНСКИЯ НИ ФУДБОЛ. И НА ТОВА Е ДОВОЛЕН.

    18:34 07.09.2025

  • 43 Гост

    4 0 Отговор
    С фирмите за залагания, които диктуват всичко в бг футбола-толкова.

    18:36 07.09.2025

  • 44 Метресата от Барселона

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Това нашето":

    Никакви мерки няма да бъдат взети! Шефовете стоят на постовете си и вземат тлъсти заплати за нищо. Ето приятелчето на Гонзо Илиян Илиев, който доказа нагледно колко некомпетентен треньор е, взема заплата 30 000 лева месечно. Футболистите, които е подбрал нямат не само нужната физическа подготовка, ами и съответната техника. Могат само да чистят топката и да стоят в собствената си половина. Всички говорят, че отборът трябвало да умее добре да се отбранява и да не допуска голове във вратата си. За играта в центъра на терена и нападението никой не обелва и дума. Онези, от които зависи решението на проблемите вдигат рамене и казват, че такова е положението и трябва да се примирим с него. Лошото е, че подобно мислене се превърна в нещо нормално. Как в съседните страни могат, а тук все нещо и някой пречи?! Който не става да подаде оставка и да дойде друг на негово място - по-способен и по-амбициозен. Ето даже грузинците имат начело френски специалист Вили Саньол. А тук многознайковците като Гонзо, Лечков, Стоичков, Костадинов, Венци Стефанов и прочие корифеи не допускат подобен вариант и при нашия национален отбор по футбол. Нямало детско-юношески футбол. Напротив, има, но се лансират синчетата на разни звезди, началници, бизнесмени и агенти. Затова и младежкия ни отбор е също толкова слаб и неуспешен. Но всички отвсякъде - спортни коментатори, специалисти и президенти на клубове пазят статуквото като зеницата на окото си, иначе вкупом трябва да си ходят.

    18:37 07.09.2025

  • 45 Светльо Куцов

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "ВРАТАРИ":

    Така е. Слаб вратар натежал, с излишно самочувствие, нито пази, нито подава точно..

    18:39 07.09.2025

