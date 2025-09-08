Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нападател на Ювентус напусна лагера на Португалия

Нападател на Ювентус напусна лагера на Португалия

8 Септември, 2025 21:29 377 0

  • ювентус-
  • франсиско консейсао-
  • португалия

22-годишният играч бе титуляр в първите два мача на Ювентус този сезон, а "бианконерите" стартираха с две победи

Нападател на Ювентус напусна лагера на Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Ювентус Франсиско Консейсао напусна лагера на Португалия поради контузия е участието му в предстоящото дерби с Интер е под въпрос.

От националния отбор на Португалия потвърдиха, че Консейсао днес е напуснал лагера поради муксулен проблем, но не дадоха повече информация за контузията му. Той ще пропусне утрешния мач на иберийците срещу Унгария от световните квалификации.

22-годишният играч бе титуляр в първите два мача на Ювентус този сезон, а "бианконерите" стартираха с две победи. Ако той не се възстанови за дербито с Интер, е възможно новото попълнение Едон Жегрова да получи шанс за изява или Тюн Копмайнерс да бъде използван на позицията на португалеца.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ