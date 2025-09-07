Новини
Милан остана без №9 за първи път в историята

7 Септември, 2025 20:29 565 1

През миналата кампания №9 принадлежеше на Лука Йович

Милан остана без №9 за първи път в историята - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

За първи път в историята на Милан нито един футболист на клуба няма да носи фланелката с номер 9 през сезона, отбелязва „Гадзета дело спорт“.

През миналата кампания №9 принадлежеше на Лука Йович, който обаче си тръгне като свободен агент през лятото. Четиримата нападатели в настоящия състав на Масимилиано Алегри пък носят други номера: Сантиаго Хименес е със 7, Рафаел Леао е с 10, Кристиан Пулишич е с 11, а новото попълнение Кристофър Нкунку избра да е с 18. Така поне до зимния трансферен прозорец „росонерите“ няма да разполагат с „деветка“, което досега никога не им се беше случвало.

Емблематичният във футбола номер 9 в миналото е бил притежание на редица легенди, подвизавали се в Милан, сред които Гунар Нордал, Жозе Алтафини, Марко ван Бастен, Джордж Уеа, Патрик Клуйверт и Филипо Индзаги. След оттеглянето на последния обаче деветката се свързва с проклятие в миланския гранд, тъй като оттогава насам изредилите се с фланелката Алешандре Пато, Матия Дестро, Луис Адриано, Джанлука Лападула, Андре Силва, Кшищоф Пьонтек, Марио Манджукич и Йович се провалиха като нейни притежатели. През този период единствено Оливие Жиру имаше успехи като номер 9 в тригодишния си период на „Джузепе Меаца“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 антрашпиц

    0 0 Отговор
    Ми..,миланист съм,но кво да кажа...то не е само номер девет.Те там трябва да забранят да се носят фанелките с номера от1-10...

    20:57 07.09.2025

