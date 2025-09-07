Новини
Спорт »
Бг футбол »
Антон Недялков: Вижте къде им играят футболистите, а нашите къде играят?

Антон Недялков: Вижте къде им играят футболистите, а нашите къде играят?

7 Септември, 2025 19:59 483 6

  • антон недялков-
  • грузия-
  • българия-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026

Грузинците си изиграха по-добре ситуациите и имаха малко повече късмет

Антон Недялков: Вижте къде им играят футболистите, а нашите къде играят? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бранителят на националния отбор Антон Недялков бе силно разочарован от загубата на България с 0:3 от Грузия. Опитният защитник смята, че не се дава достатъчно шанс на българските футболисти, което дава отражение на резултатите.

“Грузинците си изиграха по-добре ситуациите и имаха малко повече късмет. Мисля, че изиграхме много по-добър мач от Испания, но имаме доста неща да подобряваме. Допуснахме нелепи голове. Мисля, че нивото в българския футбол не е добро и не може само два-три отбора да дърпат каруцата, както се казва. Трябва и другите отбори да развиват българските играчи. Вижте къде им играят футболистите, а нашите къде играят? Отборната игра е важна, но трябва и да ги развиваме тези играчи. Не трябва да спират да работят, аз виждам качество в младите футболисти”, каза Недялков.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 антрашпиц

    6 0 Отговор
    Амчи Антоне ,ти зако не играеш в чужбина.....имаше тази възможност....Ама ти е добре да лапаш пачките тука играейки ходом и само няколко сериозни мача да направиш през сезона,нали...

    20:04 07.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    най-забавното е ,че всички , вкл. и те самите си знаят че за нищо не стават , но не го казват в прав текст

    20:09 07.09.2025

  • 3 Преди години

    3 1 Отговор
    Нашите национали до един играеха в нашенското си първенство.Това никак не им пречеше да бият колоси от ранга на Франция во главе с Платини с по 2, 3 на нула на националния стадион !Така, че г-н Недялков няма какво да гледаме кой къде и как играе.Играта си е игра навсякъде, въпросът е само в моженето!А ако Вие не се срамувате от това, което показвате на терена като отбор, то значи критериите Ви за футбол са много, много ниски!

    20:11 07.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 това е ясно

    1 1 Отговор
    повече от ясно. Почва се отначало от горе до долу. Ама не става в сегашно време. Затова ура , че ще бием Гибралтар и Малта. Жалко е.

    20:12 07.09.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Ами вижте Лудогорец, колко българи играят там?
    Вижте и другите отбори - ЦСКА, Левски, Славия, Локо - пълно е с некадърни черNILки,
    купени за по 5 лева и продадени навън за много повече....

    20:15 07.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ