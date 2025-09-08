Ръководството на Левски привиква трима ненужни

Ръководството на Левски привиква на разговори днес трима от ненужните футболисти в тима, пише "Тема спорт". Това са Патрик Мислович, Карлос Охене и Фабио Лима. "Сините" искат да се разделят с въпросните играчи, но до момента не успяват да го сторят.

В понеделник в 23:59 часа затваря трансферния прозорец у нас и това е денят, в който тримата могат да бъдат пратени в други отбори или да се стигне до разтрогване на някой от договорите. От „Герена“ ще се опитат да решат казуса поне на един от тримата, като най-вероятно е това да се случи със словашкия халф, а африканецът и южноамериканецът да останат на стадион „Георги Аспарухов“. Вече е ясно, че Мислович със сигурност не попада в плановете на треньора Хулио Веласкес. Наставникът остави него, както и Карлос Охене и Фабио Лима извън групата за последния мач преди паузата срещу ЦСКА 1948 (2:1). Ганаецът отпадна и заради контузия. Но с привличането на Акрам Бурас и за двамата изглежда, че няма да има място на терена. 32-годишният африканец има 10 мача през кампанията, като в 5 от тях бе в стартовата единайсеторка. Мислович пък записа шест срещи, в които само в две започна от първата минута.

Фабио Лима е един от най-скъпоплатените играчи в състава, но коефициентът му на полезно действие клони към нулата. Интересното е, че Веласкес преквалифицира бразилеца през този сезон и по-често го пускаше като ляв бек в мачовете в евротурнирите. Фланговият футболист изигра 9 мача, като в пет започна като титуляр.

Малко е вероятно Левски да се активизира в последния ден на трансферния пазар и да привлече нападател, какъвто бе очакван на „Герена“. През лятото "сините" се подсилиха с шестима нови. Това са вратарят Мартин Луков, централният защитник Никола Серафимов, халфовете Акрам Бурас, Мазир Сула и Рилдо, както и крилото Радослав Кирилов.