Квалификациите за Мондиал 2026 продължава с пълна сила и днес

Програмата за квалификациите в зона „Европа“ за Мондиал 2026 продължава с пълна сила и в понеделник (8 септември), когато ще видим нови седем интригуващи сблъсъка от четири различни групи. Всички те обаче са с един начален час – 21:45.

В Група „B“ лидерът след първите мачове Швейцария (3 точки) посреща втория към момента Словения (1 точка), а Швеция (1 точка) ще гостува на Косово, който е последен без актив.

Същата е ситуацията и в Група „C“, където един срещу друг ще се изправят лидера след първите двубои Гърция (3 точки) и Дания (1 точка) в Пиреа, а по същото време Беларус (без актив) и Шотландия (1 точка) ще премерят сили в Унгария.

Най-очакваният мач тази вечер ще бъде този между Израел и Италия, който е и единствен от Група „I“. Четирикратните световни шампиони ще опитат да наредят трета поредна победа и втора под ръководството на Дженаро Гатузо. „Скуадра Адзура“ ще бъде символичен гост на Израел в Дебрецен и успехът изглежда задължителна.

Във временното класиране Израел е втори с девет точки след четири срещи, а Норвегия е водач с пълен актив от същия брой мачове. Италия е трети с едва шест точки, но от три двубоя. От Ботуша бяха много неприятно изненадани с 0:3 при визитата си на Норвегия през пролетта, когато стана ясно, че с Лучано Спалети начело няма да стане.

Гатузо дебютира с 5:0 срещу Естония, но на почивката в Бергамо резултатът беше 0:0. След двубоя част от играчите признаха, че селекционерът е мотивирал някои от тях с „шамари“ и това изглежда, че дало ефект.

За последните девет години Италия има пълен актив срещу съперника – 4 победи в 4 срещи. Израел е в моментна форма от три поредни победи – над Естония, Словакия и Молдова.

В последната Група „L“ бронзовият медалист от Катар 2022 Хърватия има балканско дерби с Черна гора. „Ватрените“ са безгрешни към момента и след три мача имат пълен актив от точки – 9, докато черногорците са трети с шест пункта от четири срещи. Временният лидер Чехия, който има 12 точки, но от пет сблъсъка, ще почива този кръг. Другата среща от тази група противопоставя аутсайдерите Гибралтар и Фарьорски острови.

Програма за мачовете от световните квалификации в зона „Европа“ за понеделник (8 септември):

Група „B“:

21:45 часа | Косово – Швеция

21:45 часа | Швейцария – Словения

Група „C“:

21:45 часа | Беларус – Шотландия

21:45 часа | Гърция – Дания

Група „I“:

21:45 часа | Израел – Италия

Група „L“:

21:45 часа | Хърватия – Черна гора

21:45 часа | Гибралтар – Фарьорски острови