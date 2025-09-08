Английският футболен отбор Тотнъм информира, че мажоритарният му акционер е получил и отхвърлил два предварителни израза на интерес за евентуално поглъщане и настоя, че клубът от Висшата лига не се продава, пише агенция "Ройтерс".

Спекулациите за евентуална промяна на собствеността се засилиха, след като изпълнителният председател Даниел Леви се оттегли след почти 25 години на поста в четвъртък.

В изявлението на клуба се казва, че ENIC Sports & Developments Holdings Ltd недвусмислено е отхвърлила два отделни предварителни израза на интерес - единият от PCP International Finance Limited на бившия акционер в Нюкасъл Аманда Стейвли, а другият е бил от консорциум, воден от д-р Роджър Кенеди и Уин-Фей Н чрез Firehawk Holdings Limited.

ENIC притежава 86.5% от акциите на Тотнъм.

"Вследствие на мажоритарния дял на ENIC в Тотнъм Хотспър, ако бъде направена и финализирана оферта за придобиване на ENIC, ще се изисква задължителна оферта съгласно Правило 9 от (Кодекса за придобивания на Обединеното кралство) за придобиване на акциите на футболния клуб, които все още не са притежавани от ENIC", се посочва в изявлението.

"Бордът на клуба и ENIC потвърждават, че Тотнъм не се продава и ENIC няма намерение да приема подобно предложение за придобиване на дела си в клуба", добавят от компанията.