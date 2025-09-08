Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА хвърля последния нов срещу Септември, Керкез умува и за смяна на схемата

ЦСКА хвърля последния нов срещу Септември, Керкез умува и за смяна на схемата

8 Септември, 2025 15:00 589 4

  • цска-
  • футбол-
  • душан керкез

27-годишният защитник вече записа първи минути с червената фланелка в контролата срещу сръбския Радник Сурдулица в петък

ЦСКА хвърля последния нов срещу Септември, Керкез умува и за смяна на схемата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новото попълнение на ЦСКА - Анжело Мартино, се очаква да направи дебют като титуляр в efbet Лига. Старши треньорът Душан Керкез планира да включи аржентинския ляв бек сред стартовите 11 за домакинството на Септември София, насрочено за събота (13 септември) от 20:15 часа.

27-годишният защитник вече записа първи минути с червената фланелка в контролата срещу сръбския Радник Сурдулица в петък. Тогава той се появи като резерва и остана на терена 34 минути, показвайки отлична физическа готовност. От началото на юли Мартино е участвал в общо седем мача, а последният му официален двубой бе на 23 август при поражението на Нюелс Олд Бойс с 0:1 като гост на Росарио.

Аржентинецът ще заеме мястото на Сейни Санянг, който в момента е с националния отбор на Гамбия. Сред титулярите се очаква да се завърне и Кевин Додай. Албанският футболист лекуваше травма в глезена близо месец, но вече е напълно възстановен и остави отлични впечатления в спаринга с Радник. Именно той имаше ключова роля и за двете попадения на „червените“ в срещата срещу последния в сръбското първенство.

Керкез все още обмисля и дали да се върне към система с четирима в отбрана вместо използваната напоследък схема 3-4-3. Експериментът с трима централни защитници в мачовете с ЦСКА 1948 (0:1) и Славия (2:2) не даде очаквания резултат, тъй като играчите трудно се нагодиха към новите изисквания. Най-големите проблеми се откроиха по крилата, където липсваше синхрон между централните бранители и халфбековете.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 4 Отговор
    Утре се навършват 9 години от както се случи най хубавото нещо в нашия футбол цска ФАЛИРА, няма го.

    15:05 08.09.2025

  • 2 Аааа

    3 0 Отговор
    А дано бие ч0рбата, че да остане тоя керкенез треньор

    15:30 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Траджеди...

    0 0 Отговор
    Блъскай нови чужденци у измислените ни отбори, блъскай, мама му !

    А това, че националния ни отбор ще завърши с 0 (нула!) точки квалификациите, кой ли го е еня, освен бедния народец... Нали големият бизнес върви?

    15:51 08.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ