Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (9 септември)

Спортът по ТВ във вторник (9 септември)

9 Септември, 2025 06:15 614 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (9 септември) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 16, мъже Евроспорт 1

17.00 Азербайджан – България (младежи) Диема спорт

17.00 Баскетбол, четвъртфинал от европейското Нова спорт

18.05 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 2

18.50 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 2

19.00 Армения – Ейре Диема спорт 2

19.00 Азербайджан – Украйна Диема спорт 3

21.00 Баскетбол, четвъртфинал от европейското Нова спорт

21.45 Франция – Исландия Диема спорт 2

21.45 Сърбия – Англия Диема спорт 3

21.45 Унгария – Португалия Диема спорт


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ