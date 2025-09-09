Гърция с разгромна загуба от Дания у дома

Отборът на Дания постигна убедителна победа при гостуването си на Гърция, налагайки се с 3:0 и демонстрирайки сериозна класа на терена. „Червеният динамит“ изигра силен и уверeн мач, като можеше да спечели и с по-убедителна голова разлика.

Първото попадение падна в 32-ата минута, когато Микел Дамсгор реализира след впечатляващо изпълнение. В 62-ата минута Андреас Кристенсен удвои резултата след индивидуален пробив и прецизен завършващ удар. Третият гол дойде малко преди края, когато Расмус Хойлунд се възползва от отскочила топка след удар в гредата и я прати в опразнената врата.

След този успех Дания има четири точки от първите два мача, колкото и Шотландия, като двата отбора направиха нулево равенство помежду си в срещата преди няколко дни.