Гърция с разгромна загуба от Дания у дома

9 Септември, 2025 07:00 1 179 0

  • дания-
  • гърция-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026

В другия двубой от Група “С” Шотландия победи Беларус с 0-2 като гост

Гърция с разгромна загуба от Дания у дома - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Отборът на Дания постигна убедителна победа при гостуването си на Гърция, налагайки се с 3:0 и демонстрирайки сериозна класа на терена. „Червеният динамит“ изигра силен и уверeн мач, като можеше да спечели и с по-убедителна голова разлика.

Първото попадение падна в 32-ата минута, когато Микел Дамсгор реализира след впечатляващо изпълнение. В 62-ата минута Андреас Кристенсен удвои резултата след индивидуален пробив и прецизен завършващ удар. Третият гол дойде малко преди края, когато Расмус Хойлунд се възползва от отскочила топка след удар в гредата и я прати в опразнената врата.

След този успех Дания има четири точки от първите два мача, колкото и Шотландия, като двата отбора направиха нулево равенство помежду си в срещата преди няколко дни.


Оценка 5 от 3 гласа.
