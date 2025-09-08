Новини
Илиан Илиев приключи с националния отбор

8 Септември, 2025 19:08 621 4

Илиев напуска поста след 18 мача начело на България

Илиан Илиев приключи с националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Илиан Илиев вече не е селекционер на националния отбор по футбол на България, твърди Gong.bg. 57-годишният специалист днес е имал среща с Георги Иванов, на която е взето решение двете страни да се разделят по взаимно съгласие.

Илиев напуска поста след 18 мача начело на България. Той пое "лъвовете" на 1 ноември 2023 година, като също така водеше и Черно море през това време.

Под негово ръководство "трикольорите" започнаха квалификациите за Мондиал 2026 с две поражения - по 0:3 от Испания на "Васил Левски" и Грузия с Тбилиси. България, с Илиан Илиев като селекционер, записа три победи, 9 равенства и шест загуби.

Най-вероятният нов селекционер на България ще бъде Димитър Димитров-Херо. Той е без отбор, а за последно водеше Спартак Варна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ужас , от трън та на глог

    3 1 Отговор
    Ако докарат мутрата Херо за национален треньор!

    19:15 08.09.2025

  • 2 гост

    6 0 Отговор
    Въртят се все едни и същи лица....и файда никаква...

    19:16 08.09.2025

  • 3 честен ционист

    4 1 Отговор
    Сложете Баце за селекционер.

    19:16 08.09.2025

  • 4 Две дини под една мишница трудно се

    0 0 Отговор
    Носят
    Както и две мишници под една тиква трудно се носят

    19:22 08.09.2025

