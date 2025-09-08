Илиан Илиев приключи с националния отбор

Илиан Илиев вече не е селекционер на националния отбор по футбол на България, твърди Gong.bg. 57-годишният специалист днес е имал среща с Георги Иванов, на която е взето решение двете страни да се разделят по взаимно съгласие.
Илиев напуска поста след 18 мача начело на България. Той пое "лъвовете" на 1 ноември 2023 година, като също така водеше и Черно море през това време.
Под негово ръководство "трикольорите" започнаха квалификациите за Мондиал 2026 с две поражения - по 0:3 от Испания на "Васил Левски" и Грузия с Тбилиси. България, с Илиан Илиев като селекционер, записа три победи, 9 равенства и шест загуби.
Най-вероятният нов селекционер на България ще бъде Димитър Димитров-Херо. Той е без отбор, а за последно водеше Спартак Варна.
