Косово разби Швеция и ги потопи в криза

9 Септември, 2025 06:30 1 271 1

Медиите говорят за „най-срамното полувреме в модерната история“

Косово разби Швеция и ги потопи в криза - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Швеция се намира в тежка ситуация още след първите си два мача от световните квалификации за Мондиал 2026. След като само преди няколко дни късен гол на Словения отне трите точки от скандинавците, сега тимът на Йон Дал Томасон се сгромоляса при гостуването си на Косово и загуби с 0:2.

Още от първия съдийски сигнал домакините показаха, че няма да имат респект от имената срещу себе си. Елвис Реджбекай откри резултата в 26-ата минута, възползвайки се от уязвимата шведска отбрана, която бе оставила твърде много пространства. Опитите на Томасон да наложи атакуващ и атрактивен стил се оказаха нож с две остриета – и само няколко минути преди почивката Косово нанесе втори удар чрез Ведат Муричи след светкавична контраатака.

Шведските медии не пощадиха националите, определяйки първото полувреме като „най-срамното в модерната история на отбора“. След паузата „тре конур“ се опитаха да действат по-предпазливо и да не допускат толкова пролуки в защита, но поражението вече изглеждаше необратимо.

Последната надежда на гостите бе свързана с Александър Исак. Новото попълнение на Ливърпул се появи в игра в 72-ата минута, за да запише първи официални минути за сезона. Въпреки това младата звезда не успя да обърне развоя на мача и Швеция инкасира второ поредно разочарование.

Кризата е факт, а критиките към Йон Дал Томасон се засилват – с този темп Швеция рискува да изпусне дори второто място в групата. Косово пък записа една от най-големите победи в историята си и даде заявка, че ще бъде сериозен фактор в квалификациите.

В другия мач от Група “Б” Швейцария разгроми Словения с 3-0 и държи еднолично фронта с 6-точков актив. С 3 повече от втория Косово.


