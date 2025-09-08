Стилиян Петров: Който казва, че толкова си можем, е от зависимия контингент

Бившият капитан на България - Стилиян Петров, пусна пост в социалните мрежи относно националния отбор.
Петров написа, че "тези, които излизат и казват че всичко се е знаело, представили сте се достойно, толкова си можете, това ни е нивото и приемат загуби с лека подсмивка, са от зависимия остарял контингент." "Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят", допълни бившият национал.
Цялото обръщение на Стилиян Петров без редакторска намеса:
"Здравейте момчета,
Нашият любим национален отбор за момент се е сринал в бездната, но в сърцата ни вие сте тези които можете да промените това
Мамо и татко, чуйте молбата ми: откажете се от лукса на живота само този път, за да ме заведете да стана свидетел на историческия мач България-Испания. Докато се замисляме, решавайки да предприемем пътуването, стъпките ни са водени от невинното очакване на дете, чиито мечти разпалват пламъците на надеждата в нас.
При пристигането на стадиона очите на детето блестят като маяци, а усмивката му е заразителна, напомняйки ни, че най-голямата радост често надхвърля материалните жертви. Стадионът пулсира със световна жар, обгърнат от море от трикольорни знамена, които се развяват с безкомпромисна гордост. Докато нашият национален химн отеква, той изпраща трепет през всяко българско сърце на стадиона и пред екрана, свързвайки ни в неизказан пакт за лоялност и любов към футбола дори и в трудните за българския футбол моменти.
Този мач, кулминацията на безсънните нощи за нетърпеливия млад фен, е нищо друго освен мечта. Той чака с нетърпение да зърне звезди като Ямал, Родри и Уилямс, както и нашите български футболисти.
Успех момчета, тези които излизат и казват че всичко се е знаело,представили сте се достойно, толкова си можете, това ни е нивото и приемат загуби с лека подсмивка, са от зависимия остарял контингент. Винаги поемайте отговорността дори и в най-тежките моменти. Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят и никога не се отказват. Никога не се примирявайте. Така както българския фен."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Имало и истински българи
18:02 08.09.2025
2 Боруна Лом
18:02 08.09.2025
3 честен ционист
Коментиран от #8
18:04 08.09.2025
4 Стилияне
18:06 08.09.2025
5 РЕалисто
18:07 08.09.2025
6 Никой
18:26 08.09.2025
7 ИМПЕРИАЛИСТ
18:46 08.09.2025
8 Да обаче,
До коментар #3 от "честен ционист":В 5/35 се играе и с числото 41.🤣🤣
18:47 08.09.2025
9 Наивник
18:51 08.09.2025
10 ритнитопка
18:53 08.09.2025