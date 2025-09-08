Новини
Стилиян Петров: Който казва, че толкова си можем, е от зависимия контингент

8 Септември, 2025 17:59

Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят

Стилиян Петров: Който казва, че толкова си можем, е от зависимия контингент - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на България - Стилиян Петров, пусна пост в социалните мрежи относно националния отбор.

Петров написа, че "тези, които излизат и казват че всичко се е знаело, представили сте се достойно, толкова си можете, това ни е нивото и приемат загуби с лека подсмивка, са от зависимия остарял контингент." "Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят", допълни бившият национал.

Цялото обръщение на Стилиян Петров без редакторска намеса:

"Здравейте момчета,

Нашият любим национален отбор за момент се е сринал в бездната, но в сърцата ни вие сте тези които можете да промените това

Мамо и татко, чуйте молбата ми: откажете се от лукса на живота само този път, за да ме заведете да стана свидетел на историческия мач България-Испания. Докато се замисляме, решавайки да предприемем пътуването, стъпките ни са водени от невинното очакване на дете, чиито мечти разпалват пламъците на надеждата в нас.

При пристигането на стадиона очите на детето блестят като маяци, а усмивката му е заразителна, напомняйки ни, че най-голямата радост често надхвърля материалните жертви. Стадионът пулсира със световна жар, обгърнат от море от трикольорни знамена, които се развяват с безкомпромисна гордост. Докато нашият национален химн отеква, той изпраща трепет през всяко българско сърце на стадиона и пред екрана, свързвайки ни в неизказан пакт за лоялност и любов към футбола дори и в трудните за българския футбол моменти.

Този мач, кулминацията на безсънните нощи за нетърпеливия млад фен, е нищо друго освен мечта. Той чака с нетърпение да зърне звезди като Ямал, Родри и Уилямс, както и нашите български футболисти.

Успех момчета, тези които излизат и казват че всичко се е знаело,представили сте се достойно, толкова си можете, това ни е нивото и приемат загуби с лека подсмивка, са от зависимия остарял контингент. Винаги поемайте отговорността дори и в най-тежките моменти. Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят и никога не се отказват. Никога не се примирявайте. Така както българския фен."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имало и истински българи

    7 3 Отговор
    Не само наколенки!

    18:02 08.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    А ДАНЕ БИ ДА ЛЪЖАТ?ДА СЕ ЗАКРИВА БФС И ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ НЕДОРАСЛЯЦИТЕ!

    18:02 08.09.2025

  • 3 честен ционист

    3 3 Отговор
    Пускайте ТОТО 5/35, за да сте от зависимия контингент и помагате на БГ спорта.

    Коментиран от #8

    18:04 08.09.2025

  • 4 Стилияне

    4 4 Отговор
    И ти се отдалечи от реалността в БГ. Недей да ставаш от тях.

    18:06 08.09.2025

  • 5 РЕалисто

    7 7 Отговор
    ами вие тримата май само лалате, ами станете треньори, покажете какво реално можете, само фондации и шумотевици ........

    18:07 08.09.2025

  • 6 Никой

    8 0 Отговор
    Нямахме никаква защита. просто ни гъбаркаха - не знам за кой мач говори. Защитата почва от Центъра - не да е в края на разиграването - да търчат отчаяно. Търчат обратно - да хванат атаката.

    18:26 08.09.2025

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Стилияне, не се надъхвай и самозаблуждавай! Провалилите се многократно футболисти нямат самочувствие за да побеждават... Това поколение национални футболисти е брак, няма какво да се лъжем.

    18:46 08.09.2025

  • 8 Да обаче,

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    В 5/35 се играе и с числото 41.🤣🤣

    18:47 08.09.2025

  • 9 Наивник

    3 0 Отговор
    Абе, нали Гонзо и останалите тюфлеци трябва да си ходят тогава. Много ясно, че това ни е нивото 🤣

    18:51 08.09.2025

  • 10 ритнитопка

    3 0 Отговор
    Да бяха пуснали отбора на Каспичан или на Карнобат щяха да играят по-успешно.Гола между краката на вратаря беше класика.Не коментирам друго защото футбола ми е последната грижа.Но тъжно е тези момчета да получават огромни заплати,а да не си оправдават парите.Пари за нищо.Поне напълниха стадиона в София,че да вземат парите на все още вярващите,че чудото ще се случи.Не.Няма да се случи.

    18:53 08.09.2025

