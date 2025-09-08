Четири са вариантите за нов треньор на националния отбор на България, съобщава БЛИЦ. Както вече стана ясно, Илиан Илиев ще се раздели с поста селекционер, а по наша информация, вече са набелязани четири основни кандидати за негов наследник.

В списъка влизат едни от най-опитните и утвърдени български специалисти у нас - Станимир Стоилов, който в момента води турския Гьозтепе, Димитър Димитров – Херо, Любослав Пенев и Стойчо Младенов. Един от тях ще поеме тежката задача да изведе „лъвовете“ в оставащите световни квалификации за Мондиал 2026.

Началото на световните квалификации бе повече от разочароващо за България след две тежки загуби с по 0:3. Първо "лъвовете" паднаха у дома от Испания, а след това и при визитата си на Грузия със същия резултат.

Пред националния тим остават още четири срещи до края на груповата фаза. На 11 октомври „лъвовете“ приемат Турция в София, три дни по-късно гостуват на Испания, а през ноември предстоят нови сблъсъци – визита на Турция на 15 ноември и домакинство срещу Грузия на 18 ноември.

До дни ще стане ясен изборът на президента Георги Иванов - Гонзо.