Четири са вариантите за нов треньор на националния отбор на България

8 Септември, 2025 21:59 735 7

  • илиан илиев-
  • национален отбор-
  • футбол

Илиан Илиев ще се раздели с поста селекционер

Четири са вариантите за нов треньор на националния отбор на България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Четири са вариантите за нов треньор на националния отбор на България, съобщава БЛИЦ. Както вече стана ясно, Илиан Илиев ще се раздели с поста селекционер, а по наша информация, вече са набелязани четири основни кандидати за негов наследник.

В списъка влизат едни от най-опитните и утвърдени български специалисти у нас - Станимир Стоилов, който в момента води турския Гьозтепе, Димитър Димитров – Херо, Любослав Пенев и Стойчо Младенов. Един от тях ще поеме тежката задача да изведе „лъвовете“ в оставащите световни квалификации за Мондиал 2026.

Началото на световните квалификации бе повече от разочароващо за България след две тежки загуби с по 0:3. Първо "лъвовете" паднаха у дома от Испания, а след това и при визитата си на Грузия със същия резултат.

Пред националния тим остават още четири срещи до края на груповата фаза. На 11 октомври „лъвовете“ приемат Турция в София, три дни по-късно гостуват на Испания, а през ноември предстоят нови сблъсъци – визита на Турция на 15 ноември и домакинство срещу Грузия на 18 ноември.

До дни ще стане ясен изборът на президента Георги Иванов - Гонзо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    3 4 Отговор
    Сложете Супата. И без това е с едно топче, трябва да е събрал много (спортна) злоба.😅

    Коментиран от #4

    22:04 08.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор
    И Моуриньо да извикат-
    с куци коне кушия не става❗

    22:06 08.09.2025

  • 3 Чичовото

    4 1 Отговор
    Любо Пенев е подходящ.

    22:06 08.09.2025

  • 4 Бегай

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Може и с едно топче да е.
    Не знам. Не съм му ги броил, за разлика от тебе.
    Но и едното му топче ,е по голямо от тебе целия...

    22:16 08.09.2025

  • 5 Проблемът е

    3 1 Отговор
    Гонзо, да се разкара това удължение на корупцията

    22:21 08.09.2025

  • 6 стига бе

    3 1 Отговор
    не в треньора е проблема а в наркоманчетата които киснат по дискотеките и после се влачат понтерена !!! трябват ни футболисти а не купонджии! докато перуката дърпа конците в бфс а на него му дърпат конците от ундърграунда няма да имаме читави футболисти само мамини синчеца станали футболисти щото тате/мама е някой в ундърграунда …!

    22:21 08.09.2025

  • 7 ВарнаМорето

    0 1 Отговор
    бравус, време беше да му смчкат фасона на надутия смешник, стоилов става, но надали ще дойде, другите са същия дол дренки като изгонения, по добре чужденец, но класен, испания, португалия ........

    22:22 08.09.2025

