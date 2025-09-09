Трансферният прозорец в България затвори точно в 23:59 часа на 8 септември! От 00:00 ч. на 9 септември българските клубове имат право да привличат единствено свободни агенти, разтрогнали с клубовете си преди гореспоменатия краен срок.

Пазарът у нас приключи около седмица по-късно от този в топ 5 първенствата на Англия, Испания, Италия, Германия и Франция.

Сред последните клубове, обявили входящи сделки, бяха Добруджа, Берое и Локомотив (Пловдив).

Най-активни бяха ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив. Те влязоха в новата кампания с над 50% подновен състав, че дори и повече.

Грандовете ЦСКА и Левски, шампионът Лудогорец, столичните Локомотив София и Славия, варненските Черно море и Спартак не обявиха сделки в последните часове, но не е изключено да прибегнат до свободни агенти в следващите дни. "Соколите" и "белите" имат футболисти на проби.

Първият кръг в Първа лига след международната пауза започва на 12 септември (петък).