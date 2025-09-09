Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА ще следи 19-годишен младежки национал от Славия до зимата

ЦСКА ще следи 19-годишен младежки национал от Славия до зимата

9 Септември, 2025 12:01 527 4

  • кристиян балов-
  • славия-
  • футбол-
  • цска-
  • селекция-
  • младежки национал

"Червените" не се отказват от Кристиян Балов

ЦСКА ще следи 19-годишен младежки национал от Славия до зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще следи изкъсо развитието на крилото на Славия Кристиян Балов до края на есенния полусезон, твърди „Тема Спорт“. В началото на миналата седмица президентът на белите Венцеслав Стефанов призна, че е бил търсен от Борисовата градина във връзка с 19-годишния младежки национал.

Той разкри, че Балов е обект на интерес и от страна на чуждестранни клубове. В крайна сметка разговорите между ЦСКА и Славия не са напреднали особено и до сделка до края на затворилия вчера летен трансферен прозорец не се стигна.

Армейците обаче ще продължат да наблюдават развитието на фланговия нападател и ако то продължи във възходяща линия, планират да излязат с конкретна оферта през зимата.

Припомняме, че Кристиян Балов излезе на сцената в началото на този сезон с няколко силни представяния, които ознаменува и с голове срещу Добруджа и Арда. Звездният му миг до момента обаче беше именно срещу ЦСКА в последния мач преди международната пауза. Крилото многократно направи за смях червената защита и асистира за двата гола на Славия при равенството 2:2 в „Овча купел“.

След срещата пък „пофлиртува“ с армейците: „ЦСКА още не са намерили ритъма. Надявам се, че и те в следващия мачове ще се представят по-добре. Играят хубав футбол, но нямат късмет“, заяви младежкият национал.

Той започна като титуляр и беше заменен на почивката при убедителната победа на селекцията на Александър Димитров с 3:0 над Гибралтар преди няколко дни. Роденият на 26 юли 2006 година футболист може да играе успешно по лявото крило, както и като втори нападател.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цска

    0 3 Отговор
    следи всички футболисти, и си прави селекцията навреме. Това е правилната посока. 😂

    Коментиран от #2

    12:28 09.09.2025

  • 2 Левски 1914

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "цска":

    Днес се навършват 9 години от както цска ФАЛИРА!

    12:53 09.09.2025

  • 3 Контрачорбев

    4 0 Отговор
    Чорбарите да си създават футболисти!Стига са грабили чужди!ДОКОГА?

    13:25 09.09.2025

  • 4 Гошо Тарабата

    2 0 Отговор
    Тия не са се отказали от комунистическия си манталитет.

    13:36 09.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ