ЦСКА ще следи 19-годишен младежки национал от Славия до зимата

ЦСКА ще следи изкъсо развитието на крилото на Славия Кристиян Балов до края на есенния полусезон, твърди „Тема Спорт“. В началото на миналата седмица президентът на белите Венцеслав Стефанов призна, че е бил търсен от Борисовата градина във връзка с 19-годишния младежки национал.

Той разкри, че Балов е обект на интерес и от страна на чуждестранни клубове. В крайна сметка разговорите между ЦСКА и Славия не са напреднали особено и до сделка до края на затворилия вчера летен трансферен прозорец не се стигна.

Армейците обаче ще продължат да наблюдават развитието на фланговия нападател и ако то продължи във възходяща линия, планират да излязат с конкретна оферта през зимата.

Припомняме, че Кристиян Балов излезе на сцената в началото на този сезон с няколко силни представяния, които ознаменува и с голове срещу Добруджа и Арда. Звездният му миг до момента обаче беше именно срещу ЦСКА в последния мач преди международната пауза. Крилото многократно направи за смях червената защита и асистира за двата гола на Славия при равенството 2:2 в „Овча купел“.

След срещата пък „пофлиртува“ с армейците: „ЦСКА още не са намерили ритъма. Надявам се, че и те в следващия мачове ще се представят по-добре. Играят хубав футбол, но нямат късмет“, заяви младежкият национал.

Той започна като титуляр и беше заменен на почивката при убедителната победа на селекцията на Александър Димитров с 3:0 над Гибралтар преди няколко дни. Роденият на 26 юли 2006 година футболист може да играе успешно по лявото крило, както и като втори нападател.