Новини
Спорт »
Бг футбол »
Тодор Неделев ли стои в основата напускането на Ивелин Попев от Ботев Пд?

Тодор Неделев ли стои в основата напускането на Ивелин Попев от Ботев Пд?

9 Септември, 2025 12:59 735 0

  • ивелин попов-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • тодор неделев

Попето вече не се ползвал и с ролята си на лидер в лицето на ръководството на клуба

Тодор Неделев ли стои в основата напускането на Ивелин Попев от Ботев Пд? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивелин Попов се раздели с Ботев Пловдив, като формулировката е, че двете страни късат по взаимно съгласие. По информация на "Мач Телеграф" Попето е бил недоволен от статута си при "канарчетата" в последно време. Той дори загуби титулярното си място и в последния двубоя с Лудогорец влезе за 9 минути в края.

Попето вече не се ползвал и с ролята си на лидер в лицето на ръководството на клуба. В основата на неформалното понижение е Тодор Неделев, който бе привлечен от Лудогорец в началото на сезона. Магьосникът от Белозем е любимият футболист на собственика Илиян Филипов, който не криел пристрастията си към Неделев, а това съответно пратило Попето в ъгъла и намалило влиянието му.

Самият Попов се надяваше, че след края на сезона ще окачи бутонките и ще стане спортен директор на "канарчетата". През последните два месеца обаче любимецът на бултрасите Неделев вече заел позициите му като играчът с най-голямо влияние пред ръководството.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ