Тодор Неделев ли стои в основата напускането на Ивелин Попев от Ботев Пд?

Ивелин Попов се раздели с Ботев Пловдив, като формулировката е, че двете страни късат по взаимно съгласие. По информация на "Мач Телеграф" Попето е бил недоволен от статута си при "канарчетата" в последно време. Той дори загуби титулярното си място и в последния двубоя с Лудогорец влезе за 9 минути в края.

Попето вече не се ползвал и с ролята си на лидер в лицето на ръководството на клуба. В основата на неформалното понижение е Тодор Неделев, който бе привлечен от Лудогорец в началото на сезона. Магьосникът от Белозем е любимият футболист на собственика Илиян Филипов, който не криел пристрастията си към Неделев, а това съответно пратило Попето в ъгъла и намалило влиянието му.

Самият Попов се надяваше, че след края на сезона ще окачи бутонките и ще стане спортен директор на "канарчетата". През последните два месеца обаче любимецът на бултрасите Неделев вече заел позициите му като играчът с най-голямо влияние пред ръководството.