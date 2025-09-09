От "Франс Футбол" направили опит да се помирят с Реал Мадрид

“Златната топка” доведе до сериозно напрежение между организаторите на наградата France Football и УЕФА, и Реал Мадрид. Кралският клуб остана разочарован от начина, по който беше определен победителят, тъй като смяташе, че признанието не отразява реалността на изминалия сезон. Въпреки че всичко сочеше към триумф за Винисиус Жуниор, отличието отиде при полузащитника на Манчестър Сити Родриго Ернандес.

След това в Мадрид взеха категорично решение – бойкот на церемонията в парижкия театър „Шатле“. От списъка с официални гости бяха извадени клубни ръководители, старши треньорът Карло Анчелоти (който бе избран за треньор на годината), както и футболисти като Карвахал, Белингам, Валверде и самият Винисиус, който дори бе подготвил празненство в Париж по случай очакваната му коронация.

Отказът на „белия балет“ се превърна в удар за самата гала и предизвика вълна от коментари в света на футбола. Исторически Реал Мадрид е вторият най-награждаван клуб след Барселона, със спечелени 12 Златни топки чрез легенди като Ди Стефано, Фиго, Роналдо, Кристиано Роналдо, Модрич и Бензема.

През последните месеци France Football се опита да възстанови диалога с мадридчани, включително с посещение в испанската столица, но без успех. Недоволството в Реал е насочено най-вече към промените в критериите за гласуване и участието на УЕФА в организацията – нещо, което се приема с резерви заради обтегнатите отношения между двете страни на институционално ниво, пише Marca.

Следващата церемония е насрочена за 22 септември 2025 г. и освен Златната топка за мъже и жени, ще бъдат раздадени наградите Копа (млади таланти), Яшин (вратари), Герд Мюлер (голмайстори), Йохан Кройф (треньори), както и отличия за най-добри клубове и призът Сократес за социални каузи.

Любопитен детайл остава фактът, че Анчелоти все още не е получил трофея си за най-добър треньор за сезон 2023/24 – витрината в личния му музей продължава да стои празна.