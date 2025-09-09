Новини
Димитър Димитров-Херо: Жена ми не ме пуска да водя България

Димитър Димитров-Херо: Жена ми не ме пуска да водя България

9 Септември, 2025 13:29 423 1

Никой не е разговарял с мен, а и как да стане толкова експресно

Димитър Димитров-Херо: Жена ми не ме пуска да водя България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Едва ли има съмнение, че Димитър Димитров-Херо е най-конвертируемият роден треньор на активна възраст без ангажименти в момента. За последно 66-годишният специалист водеше варненския Спартак през 2023-а. Сега на дневен ред е националният отбор.

„Появи ли се някаква дупка за треньор я на националния, я на Левски или някой друг, Херо е първа писта от доста време. Сега отново съм на дневен ред. Никой не е разговарял с мен, а и как да стане толкова експресно. Паднахме от Грузия и хоп, смяна на треньора. Имаме си такъв - Илиан Илиев“, заяви пред 24 часа Димитър Димитров.

Херо не крие, че се е отдал на пълен релакс, без да пропуска традиционните си сутрешни разходки в Морската градина, плуване и гледане на мачове в региона, включително и юношески.

“Вече се възстанових от операцията за смяна на коленна става. Активно си почивам със семейството. Спортувам, във форма съм”, призна 66-годишният специалист, който веднъж от 1998 до 1999 г. беше начело на националния отбор и го водеше в 14 мача, включително при двете равенства срещу Англия в квалификациите за Евро 2000.

“Пак казвам, никой до този момент не ме е търсил по темата национален отбор, още повече че си имаме старши треньор. Не искам да се спекулира по въпроса, а пък и жена ми вече не ме пуска никъде, което може да натежи при евентуална нужда от избор от моя страна”, заяви Димитров в сериозно - шеговит стил. За последно Херо беше видян в ложите на стадион “Лазур” на мача между Нефтохимик и Загорец от Трета лига.

Представянето на нашите при загубите с по 0:3 от Испания и Грузия опитният специалист не пожела да коментира.

“Видях много неща, но съгласете се, не е коректно да коментирам. Иначе сме царе да хулим този или онзи. Запазвам анализите за себе си”, завърши Херо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    0 0 Отговор
    Стой си при жена си тогава. Един път вече нали беше треньор на националния? Нещо запомнящо се да има? Нещо не си спомням.

    13:37 09.09.2025

