В Левски вече работят по зимната си селекция

Селекцията на Левски приключи с привличането на Акрам Бурас, но „сините" вече работят по плануваните попълнения през зимата.

„Мач Телеграф" съобщава, че от клуба следят изкъсо изявите на крило. Става въпрос за чужденец, който е млад и дава сигнали, че може да се превърне в истински бисер.

„Сините" са попаднали на него покрай Марин Петков. Както е известно, националът бе спряган за трансфер първо в Ракув, а след това и в Италия. И на „Герена" били решили да се застраховат с негов заместник, нищо че по крилата имат още Карл Фабиен, Фабио Лима и Ради Кирилов.

Хулио Веласкес обаче е бил категоричен, че иска още един флагови футболист със силен десен крак, какъвто е Марин.