Димитър Кузманов премина във втория кръг на "Чалънджър" в Полша

9 Септември, 2025 16:44 304 0

Българинът победи Алан Важни

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 125" в Шчечин (Полша) с награден фонд 181 250 евро.

Българинът победи с 6:1, 6:1 участващия с „уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Алан Важни (Полша). Срещата продължи 72 минути.

За победата си Кузманов заработи 8 точки за световната ранглиста, а на осминафиналите той ще играе срещу победителя от мача между №8 в схемата Тиаго Монтейро (Бразилия) и Пабло Ямас Руис (Испания).


