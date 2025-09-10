Иван Иванов каза кой го е поздравил за успеха и обяви: Мъжкият тенис е следващата и най-трудна стъпка

Иван Иванов се прибра в България след големия си успех и спечелването на юношеския US Open, побеждавайки Александър Василев в изцяло българския финал. В първите минути на 10 септември (сряда) младият тенисист кацна в София, носейки със себе си трофея от престижното състезание в Ню Йорк.

На летището той бе посрещнат от представители на медиите и щастлив от историческия успех, младият тенисист изрази гордостта си от изцяло българския финал в Ню Йорк и сподели, че пътят към върха изисква огромни жертви и пълна отдаденост. Преди да се завърне у дома, Иванов прекара известно време в Майорка, където имаше възможност да се срещне лично с една от най-големите легенди на тениса – Рафаел Надал, за което също бе попитан.

„Наистина, когато се прибрах в академията, получих специално внимание както от Рафаел, така и от целия им отбор и наистина се насладих много и на „Уимбълдън“ трофея, както и на US Open. За жалост нямах такова време, каквото имах и на „Уимбълдън“, но все пак получих и няколко хубави думи от Рафа и той ми пожела да играя по най-добрия начин“, започна Иванов пред медиите.

Това е втори трофей от „Големия шлем“ за 16-годишния българин, който по-рано през сезона триумфира и на „Уимбълдън“. Това е постижение, което никой не е правил в юношеския тенис през последните 13 години след Григор Димитров.

„Наистина имаше много големи очаквания за това, след като спечелих „Уимбълдън“. Много хора ме питаха дали съм виждал резултата на Григор от 2008-а година. Наистина това ми придава напрежение, но все пак аз успях да го преодолея и да стигна до един от най-добрите си тениси на US Open“, каза Иванов.

Сега той ще се включи в турнира за Купа „Дейвис“, като той коментира очакванията си за мачовете, които предстоят на България. Срещите от Купа „Дейвис“ предстоят в края на тази седмица, като те стартират на 13-и септември (събота).

„Много се радвам да съм тук и да играя за България. Все пак ще сме рамо до рамо с едни от най-добрите играчи. Наистина се надявам да излезем с позитивен резултат“, каза още Иванов и бе запитан и за емоциите, които той преживя по време на самия финал в US Open, на който се изправи срещу своя сънародник Александър Василев.

„Направихме български финал, за което аз съм изключително щастлив, че най-накрая на US Open можахме и се справихме. Александър игра един от най-добрите си тениси до финала и го поздравявам. Очевидно аз намерих малко повече решения в този мач и успях да преодолея повече моите емоции. Надявам се на всичко най-добро и за него“, добави българинът, след което бе запитан и за начина си на подготовка за игра.

„Все пак аз тренирам в академията от четири години и съм далеч от близките ми, далеч съм от всякакви забавления. Това е нещо, което помага – дисциплината, фокусът, трудолюбието. Излизам всеки път на корта и давам своите сто процента. Това е една от тайните, които те правят по-добър“, уточни Иванов и отговори на въпрос за това как ще си взаимодейства със своя опонент от финала Василев, с когото след броени дни ще бъдат съотборници по време на битките за Купа „Дейвис“.

„Все пак това е красотата на този спорт. Както може да сте съперници на финал на US Open, два дена по-късно може да спите в една и съща стая и да играете за един и същи отбор. Така се задържат приятелства, така се правят и нови. Наистина се надявам да помогна и аз, и той на българския отбор“, сподели Иванов.

След това тийнейджърът бе запитан и кой друг, освен Рафаел Надал, го е поздравил за успеха.

„Димитър Бербатов – получих също неговата подкрепа. На много други български, а и на международни звезди. Това е нещо много позитивно – да видиш, че развитието ти се отплаща по един друг начин, това е нещо, което те мотивира и те кара да продължаваш напред. Григор Димитров ми пожела да продължавам напред. Каза ми, че това е втората титла за мен, но все пак това е при юношите и трябва да продължавам напред и да продължавам да се развивам по същия път, за да постигна по-големи резултати. И Рафаел беше близо до това изказване. Те знаят, те са минали по този път, по който аз вървя и той ми каза, че трябва да стоя земен. Това е наистина голямо постижение както за мен, така и за България – двама български финалисти. Той ми пожела да продължавам по същия път и да надграждам нивото си – винаги да съм трудолюбив и да се наслаждавам на играта си“, отбеляза Иванов.

Последва въпрос как той и Василев ще се пренастроят специално за мачовете от Купа „Дейвис“, тъй като там не просто ще сменят настилката, но и ще минат от юношеския тенис в мачоме с професионални играчи.

„Все пак преди два дена играхме финал на US Open на твърди кортове, на твърда настилка и сега трябва да превключим на клей, което е съвсем различно. Мисля, че това е в наша полза, тъй като финландците са известни с големия им сервис, така че мисля, че това е постижимо за нас и се надявам максимално да се насладим на това събитие“, каза още българинът.

До края на годината за младежкия шампион предстои и заключителният „Мастърс“ турнир в неговата възрастова категория, като той сподели малко от идеите си за своето нататъшно развитие.

„Сега минавам към мъжкия тенис, който е най-голямата стъпка в тениса и най-трудната, за което първо трябва да тренирам и да надградя нивото си, след което мога да мисля и за същите резултати, които направих и при юношите, но преди това имаме много работа и усилия на корта, преди да получим „уайлд кард“ и покани за големи турнири”, изрази очакванията си Иванов.

Наскоро той бе заявил, че по игрови характер напомня на бившия №1 в света Новак Джокович. Сега Иванов коментира отново тази своя теза и обясни доколко продължава да се припознава в подобно сравнение.

„Характерът му наподобява на моя и взимам от него тези неща, които споменава за спокойствието, как трябва да преодоляваш напрежението. Всички тези неща, които той ги е преминал, се опитвам да ги попия по един или друг начин и да се опитам да ги направя по неговия начин и затова бих могъл да кажа, че той ми е идолът засега. Бих взел със сигурност психиката на Новак Джокович. Той все пак е на 38–39 години и продължава да прави полуфинал в четирите “Големи шлема”. Но все пак сега бързината на Алкарас, ударите на Синер – те са на друго ниво и сега може би побеждават Новак, но не и заради неговата психика”, отбеляза шампионът и накрая уточни, че в известен смисъл притеснението, което се е появило от камерите, е и заради късния час на пристигането му.

„Все пак е един часа сутринта и наистина съм малко изморен, но имаме много време да се възстановим преди мачовете и да покажем най-доброто ниво“, завърши Иванов.