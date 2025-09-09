Български национал започва ново предизвикателство в Русия

Българският футболен талант Емил Ценов официално се присъедини към състава на руския Оренбург, съобщиха от клуба. Младият полузащитник, който е само на 23 години, ще носи екипа на руския тим, като подробности около срока и условията на договора остават засега в тайна.

Ценов, който през изминалия сезон защитаваше цветовете на ЦСКА 1948, се отчете със 7 участия и 1 попадение в елита на българския футбол. Преди това той е бил част и от отборите на Литекс Ловеч и Миньор (Перник), където също остави своя отпечатък с борбеност и лидерски качества. Не е за подценяване и опитът му с националната фланелка – Емил неведнъж е бил капитан на младежкия национален отбор на България, като е демонстрирал хъс и отдаденост на терена.

С привличането на Ценов, Оренбург залага на младостта и амбицията, а българският национал ще има възможност да се докаже на нова сцена и да издигне още по-високо името си в европейския футбол.

Очаква се Емил Ценов да започне тренировки с новите си съотборници още тази седмица.