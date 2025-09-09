Новини
Български национал започва ново предизвикателство в Русия

9 Септември, 2025 17:05

Емил Ценов премина в Оренбург

Български национал започва ново предизвикателство в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен талант Емил Ценов официално се присъедини към състава на руския Оренбург, съобщиха от клуба. Младият полузащитник, който е само на 23 години, ще носи екипа на руския тим, като подробности около срока и условията на договора остават засега в тайна.

Ценов, който през изминалия сезон защитаваше цветовете на ЦСКА 1948, се отчете със 7 участия и 1 попадение в елита на българския футбол. Преди това той е бил част и от отборите на Литекс Ловеч и Миньор (Перник), където също остави своя отпечатък с борбеност и лидерски качества. Не е за подценяване и опитът му с националната фланелка – Емил неведнъж е бил капитан на младежкия национален отбор на България, като е демонстрирал хъс и отдаденост на терена.

С привличането на Ценов, Оренбург залага на младостта и амбицията, а българският национал ще има възможност да се докаже на нова сцена и да издигне още по-високо името си в европейския футбол.

Очаква се Емил Ценов да започне тренировки с новите си съотборници още тази седмица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 2 Отговор
    Доживях един от БГ да замине за русията. По този повод днес Митрофанова дава
    банкет в руското посолство. Момчето явно е русначе - с цели 7 участия и цяло 1 попадение.

    17:10 09.09.2025

  • 2 Сатана Z

    1 2 Отговор
    А неговите набори в България ще ги подкарват като добитък на фронта

    17:17 09.09.2025

  • 3 Русофоб

    3 0 Отговор
    Айдеее русофиляка тръгна към Евразия. Волгин цял да става Евроазийски депутат в Алтай. Коце купил вила на Байкал.

    18:03 09.09.2025

