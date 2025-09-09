Люис Хамилтън планира да придобие отбор в MotoGP

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, който в момента се състезава за "Ферари", е на път да разшири влиянието си, като се прицели в закупуването на отбор от престижния шампионат MotoGP. Информацията бе разпространена от авторитетното издание Autosport и вече предизвика бурни реакции сред феновете на високите скорости.

Според източници, близки до преговорите, Хамилтън не е сам в това начинание – зад гърба му стои мощната подкрепа на собствениците на "Кадилак". TWG Motorsports, подразделение на големия холдинг, който държи и отбора на "Кадилак" във Формула 1, също е сред основните съюзници на британската звезда.

В момента се обсъждат четири потенциални частни отбора, които могат да станат част от новата ера на MotoGP под ръководството на Хамилтън.

Интересът към MotoGP не е случаен – след като "Либърти Медия" придоби шампионата, се очаква сериозно разрастване и нови възможности за инвестиции. Именно това привлича вниманието на големите имена от света на моторните спортове.

Любопитен факт е, че не само Хамилтън проявява апетит към MotoGP. Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен също е влязъл в контакт с частни отбори от шампионата, като е изразил интерес към евентуално придобиване. Представител на един от тимовете потвърди, че представители на двамата титани вече са провели разговори с всички частни екипи, за да заявят официално намеренията си.