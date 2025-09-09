Новини
Реал Мадрид се прицели в звезда на Ливърпул: Ибрахима Конате напуска "Анфийлд" през лятото

9 Септември, 2025 19:08 469 0

Футболистът отказва да удължи договора си с "червените"

Реал Мадрид се прицели в звезда на Ливърпул: Ибрахима Конате напуска "Анфийлд" през лятото - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Централният защитник на Ливърпул Ибрахима Конате е на път да облече бялата фланелка на Реал Мадрид след края на сезона, разкрива авторитетното испанско издание "Марка". Френският национал, който се присъедини към "червените" през 2021 година, е отказал да удължи договора си с английския гранд и е готов да поеме към ново предизвикателство в испанската столица.

Според информацията, 26-годишният бранител вече три пъти е отхвърлил предложенията на Ливърпул за нов контракт, което отваря вратата за трансфер като свободен агент. Реал Мадрид, който винаги е в търсене на класни попълнения в защитата, проявява сериозен интерес не само към Конате, но и към друг френски талант – Уилям Салиба от Арсенал. За разлика от Конате обаче, Салиба има дългосрочен договор с "артилеристите" до 2027 година, което прави евентуалното му привличане далеч по-сложно.

Ако сделката се осъществи, Конате ще последва стъпките на бившия си съотборник Трент Александър-Арнолд, който също е свързван с трансфер към "Сантяго Бернабеу".

Любопитен детайл разкри самият Конате в интервю за френската телевизионна програма "Телефут" – звездата на "петлите" Килиан Мбапе не спира да го убеждава да се присъедини към "кралския клуб", като му звъни "през два часа".


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google Alerts


