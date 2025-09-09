Новини
Младежкият национален отбор по футбол с равенство в Азербайджан

9 Септември, 2025 20:27 489 1

  • mладежкият национален отбор-
  • българия-
  • азербайджан-
  • баку-
  • евро 2027-
  • футбол

Мачът бе квалификация за Евро 2027

Младежкият национален отбор по футбол с равенство в Азербайджан - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Mладежкият национален отбор по футбол на България завърши при резултат 1:1 срещу връстниците си от Азербайджан при визитата си в Баку, в мач от квалификациите за Евро 2027. На "Далга Арена" край столицата Баку и двете попадения паднаха в края на първата част, когато Емир Рустамов откри с глава след центриране, а в 44-ата капитанът Никола Илиев изравни.

Българските футболисти създадоха няколко ситуации, но пропуски и решителни намеси на вратаря Хашимов лишиха тима ни от успех.

Още в първата минута удар на Никола Илиев беше блокиран. В 10-ата пък Рихад Абасов опита центриране отляво, като топката се завъртя към вратата на Божев, който изби в корнер.

След малко повече от четвърт час игра пред капитанът Илиев се отвори нова възможност за реализиране, след като отправи силен удар, но Хашимов парира с две ръце.

След половин час игра Никола Илиев изведе с пета Кристиян Балов. Играчът на Славия беше непокрит и стреля по диагонала, но в левия страничен стълб на вратата.

Три минути преди края на първата част домакините откриха резултата чрез Емир Рустамов. В края на първото полувреме младежите на България изравниха, а точен беше Никола Илиев.

През втората част българите имаха претенции за дузпа, след като Никола Илиев надигра Сюлейманов и топката докосна ръката му, но реферът не посочи бялата точка.

В последната минута Хашимов направи ново спасяване след удар с глава на Георгиев.

През октомври "лъвчетата" продължават европейските квалификации с мачове срещу фаворита в гурпата Португалия и селекцията на Чехия.

България: Алекс Божев, Михаил Полендаков, Мартин Георгиев, Теодор Иванов, Димитър Папазов, Георги Лазаров (66 - Роберто Райчев), Асен Митков (67 - Петко Панайотов), Борислав Рупанов (79 - Борис Димитров), Кристиян Балов (79 - Николай Златев), Цветослав Маринов, Никола Илиев


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    и да сложите ГОСПОД , за тренер при БАШ лъвовете!!!той е Българин , и има шанс да оправи нещата!!

    20:37 09.09.2025

