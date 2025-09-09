Новини
Лиа Каратанчева, Росица Денчева и Виктория Велева с победи

9 Септември, 2025 21:28

Лиа Каратанчева, Росица Денчева и Виктория Велева с победи

9 Септември, 2025 21:28 344 0

Българките продължават напред

Лиа Каратанчева, Росица Денчева и Виктория Велева с победи - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 60 хиляди долара.

Поставената под №3 Каратанчева софиянка победи убедително участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Ема Мария Йонеску с 6:0, 6:4. Срещата продължи 83 минути. 22-годишната българка не даде гейм на съперничката си в първия сет, а във втората част поведе с 5:2 и това се оказа решаващо.


В надпреварата на двойки Каратанчева и Сада Нахимана (Бурунди), втори в схемата, стартираха с успех над италианките Ноеми Базилети и Федерика Урджези с 2:6, 6:3, 10-3.


Друга националка - Росица Денчева, която вчера отпадна във финалния втори кръг на квалификациите на сингъл след 1:6, 3:6 от Лаура Майер (Италия), също се класира за четвъртфиналите на двойки. Денчева и Мара Джае (Румъния) разгромиха с 6:0, 6:1 Мария Алесия Шербънеску (Румъния) и Йоана-Стелиана Скрипкариу (Великобритания).


Българката Виктория Велева пък се класира за втория кръг на сингъл и четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Радом (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара.


21-годишната Велева елиминира Барбора Михалкова (Чехия) с 3:6, 6:3, 6:0 след малко повече от два часа игра. Тя допусна ранен пробив, след което загуби първия сет, но след 3:3 във втората част направи серия от девет поредни гейма, за да реализира обрат.

В надпреварата на двойки българката и Мила Машич (Сърбия) победиха с 6:2, 6:2 представителките на домакините Виктория Хмелевска и Мартина Сикора.


