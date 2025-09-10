Бившата на Ламин Ямал отново без задръжки, пусна се почти гола (СНИМКИ)

Фати Васкес отново прикова вниманието на феновете си в социалните мрежи. 30-годишната красавица, която преди време изкара кратък, но бурен романс с футболната мегазвезда Ламин Ямал, предизвика вълна от реакции с последната си публикация в Инстаграм.

Васкес, която е следвана от над 525 000 души, позира почти гола по бански и демонстрира перфектната си фигура. Снимките ѝ веднага събраха хиляди лайкове и коментари, а мъжките погледи бяха приковани върху провокативната визия на брюнетката.

Бившата на звездата на Барселона отдавна е известна със своите дръзки фотосесии.