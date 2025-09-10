Новини
Бившата на Ламин Ямал отново без задръжки, пусна се почти гола (СНИМКИ)

Бившата на Ламин Ямал отново без задръжки, пусна се почти гола (СНИМКИ)

10 Септември, 2025 10:29

  • фати васкес-
  • ламин ямал-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол

Васкес, която е следвана от над 525 000 души, позира почти гола по бански и демонстрира перфектната си фигура

Бившата на Ламин Ямал отново без задръжки, пусна се почти гола (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев

Фати Васкес отново прикова вниманието на феновете си в социалните мрежи. 30-годишната красавица, която преди време изкара кратък, но бурен романс с футболната мегазвезда Ламин Ямал, предизвика вълна от реакции с последната си публикация в Инстаграм.

Васкес, която е следвана от над 525 000 души, позира почти гола по бански и демонстрира перфектната си фигура. Снимките ѝ веднага събраха хиляди лайкове и коментари, а мъжките погледи бяха приковани върху провокативната визия на брюнетката.

Бившата на звездата на Барселона отдавна е известна със своите дръзки фотосесии.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедо

    3 0 Отговор
    Да познаем ли какво прави на яхтата?
    – Яха и прави гълтанка.
    Хахахаха

    Коментиран от #4

    10:33 10.09.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Красива е. Защо не покаже мъжът, който я снима!? Срамува ли де от него!? Забелязал съм много такива във Инстаграм - обикалят плажове, вечно са на почивка някъде, винаги са сами на снимките и някой ги снима. Ще си помисли човек, че това работят...

    10:33 10.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кейси Рейбак готвача 🍔

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Правилно господин Дедо! ☝️👍

    При това собственика на яхтата ще да е некой дедо със хедж фонд 😀 Или собственик на верига ресторанти 😉

    10:37 10.09.2025

  • 5 Амин еМал

    0 0 Отговор
    И какво ни интересува някаква си мacтия какво показвала на симповете си?

    10:38 10.09.2025

