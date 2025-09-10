Бившата на Ламин Ямал отново без задръжки, пусна се почти гола (СНИМКИ)

Фати Васкес отново прикова вниманието на феновете си в социалните мрежи. 30-годишната красавица, която преди време изкара кратък, но бурен романс с футболната мегазвезда Ламин Ямал, предизвика вълна от реакции с последната си публикация в Инстаграм.
Васкес, която е следвана от над 525 000 души, позира почти гола по бански и демонстрира перфектната си фигура. Снимките ѝ веднага събраха хиляди лайкове и коментари, а мъжките погледи бяха приковани върху провокативната визия на брюнетката.
Бившата на звездата на Барселона отдавна е известна със своите дръзки фотосесии.
1 Дедо
– Яха и прави гълтанка.
Хахахаха
Коментиран от #4
10:33 10.09.2025
2 таксиджия 🚖
10:33 10.09.2025
4 Кейси Рейбак готвача 🍔
До коментар #1 от "Дедо":Правилно господин Дедо! ☝️👍
При това собственика на яхтата ще да е некой дедо със хедж фонд 😀 Или собственик на верига ресторанти 😉
10:37 10.09.2025
5 Амин еМал
10:38 10.09.2025