Селекционерът на Португалия: Трудно е да постигнеш победа, когато допускаш два гола

С този резултат „мореплавателите“ вече имат пълен актив след първите два мача и изглеждат твърд фаворит за първата позиция в групата, гарантираща директна квота за финалите в Северна Америка

Селекционерът на Португалия - Роберто Мартинес, изрази удовлетворението си след драматичната победа с 3:2 над Унгария в квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

С този резултат „мореплавателите“ вече имат пълен актив след първите два мача и изглеждат твърд фаворит за първата позиция в групата, гарантираща директна квота за финалите в Северна Америка.

„Заслужавахме успеха. Унгария е отбор, който избягва рисковете, предпочита да играе без топка и е изключително опасен на контраатака“, заяви Мартинес.

„Като цяло се защитавахме добре. Хареса ми дисциплината и концентрацията на състава – трябваше единствено да държим контрола върху играта и да я насочим в правилната посока“, допълни наставникът.

Очаквано, голям принос за успеха имаше Кристиано Роналдо, който продължава да чупи рекорди и вече е на 57 попадения от историческата кота 1000.

„Това беше перфектен мач за развитие. Резервите, които се включиха, изиграха ключова роля. Победата е много ценна“, каза още Мартинес.

Иберийците вече имат осем отбелязани гола в първите си два двубоя, което допълнително повишава амбицията им за убедителна квалификационна кампания.

„Трудно е да постигнеш победа, когато допускаш два гола. Първото попадение на съперника дойде след наша грешка и контраатака, а при второто не успяхме да пресечем центрирането“, обобщи селекционерът.


