Нов доклад предупреждава: Очаквайте екстремни жеги по време на Мондиал 2026

10 Септември, 2025 11:27 552 2

  • жеги-
  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • горещини-
  • световно първенство

Изследването, озаглавено „Терени в опасност“, разкрива, че 10 от 16-те стадиона, на които ще се играят мачовете, са изложени на много висок риск от екстремни горещини

Нов доклад предупреждава: Очаквайте екстремни жеги по време на Мондиал 2026 - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нов доклад предупреждава, че Световното първенство по футбол през 2026 г. в Северна Америка може да бъде последното, което се провежда без спешни мерки за адаптиране към климатичните промени. Изследването, озаглавено „Терени в опасност“, разкрива, че 10 от 16-те стадиона, на които ще се играят мачовете, са изложени на много висок риск от екстремни горещини.

Според доклада, съставен от организациите Football for the Future, Common Goal и Jupiter Intelligence, до 2050 г. почти 90% от стадионите в Северна Америка ще се нуждаят от мерки за адаптация към жегите.

Докладът обръща внимание и на рисковете за стадионите, на които ще се провеждат Световните първенства през 2030 г. и 2034 г.,

Хуан Мата, световен шампион с Испания, коментира: „Като човек от Испания не мога да игнорирам климатичната криза. Футболът винаги е събирал хората, но сега ни напомня и какво можем да загубим“. Той даде за пример опустошителните наводнения във Валенсия миналата година.

Според доклада 14 от 16-те стадиона в САЩ, Канада и Мексико вече надвишават праговете за безопасност при игра през 2025 г. по отношение на най-малко три основни климатични заплахи – екстремни жеги, силни валежи и наводнения. В някои от градовете, като Далас и Хюстън, температурите надвишават опасните прагове в продължение на два или повече месеца.

Редица треньори, футболисти и специалисти изказаха своите опасения още през това лято, когато в САЩ се проведе световното клубно първенство. Някои от мачовете се играха при изключително горещо време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БГ ритнитопковец

    1 0 Отговор
    Я ще го гледам от кръчмата с бира в ръка.

    11:35 10.09.2025

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Това съм го казвал. Че докато едните се препичат в Мексико (дори името имало общо със Слънце), други ще ги гонят бели мечки в Канада. И ще е супер неудобно. И за нас като време. Плюха по Катар, но там за ден можело да гледаш 4 мача, като между стадионите се придвижваш с метро.
    За да натаманят времена да са удобни за западна Европа и разни мачове ще се играят по обедно време.

    11:59 10.09.2025

