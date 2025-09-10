Нов доклад предупреждава: Очаквайте екстремни жеги по време на Мондиал 2026

Нов доклад предупреждава, че Световното първенство по футбол през 2026 г. в Северна Америка може да бъде последното, което се провежда без спешни мерки за адаптиране към климатичните промени. Изследването, озаглавено „Терени в опасност“, разкрива, че 10 от 16-те стадиона, на които ще се играят мачовете, са изложени на много висок риск от екстремни горещини.

Според доклада, съставен от организациите Football for the Future, Common Goal и Jupiter Intelligence, до 2050 г. почти 90% от стадионите в Северна Америка ще се нуждаят от мерки за адаптация към жегите.

Докладът обръща внимание и на рисковете за стадионите, на които ще се провеждат Световните първенства през 2030 г. и 2034 г.,

Хуан Мата, световен шампион с Испания, коментира: „Като човек от Испания не мога да игнорирам климатичната криза. Футболът винаги е събирал хората, но сега ни напомня и какво можем да загубим“. Той даде за пример опустошителните наводнения във Валенсия миналата година.

Според доклада 14 от 16-те стадиона в САЩ, Канада и Мексико вече надвишават праговете за безопасност при игра през 2025 г. по отношение на най-малко три основни климатични заплахи – екстремни жеги, силни валежи и наводнения. В някои от градовете, като Далас и Хюстън, температурите надвишават опасните прагове в продължение на два или повече месеца.

Редица треньори, футболисти и специалисти изказаха своите опасения още през това лято, когато в САЩ се проведе световното клубно първенство. Някои от мачовете се играха при изключително горещо време.