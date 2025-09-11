Новини
Левски картотекира последното си ново попълнение за гостуването на Локо София

11 Септември, 2025 16:00 484 1

Африканецът няма паспорт на страна от Европейския съюз и процедурата отне малко по-дълго време

Левски картотекира последното си ново попълнение за гостуването на Локо София - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Последното ново попълнение на Левски - Акрам Бурас, ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за предстоящото гостуване на Локомотив София. Срещата е в неделя от 20:30 часа в "Надежда".

23-годишният алжирец вече е картотекиран, след като преди това набави всички необходими документи, за да получи работна виза за България. Африканецът няма паспорт на страна от Европейския съюз и процедурата отне малко по-дълго време.

Акрам Бурас беше привлечен от МС Алжер, след като "сините" активираха откупната клауза в договора му - 300 000 евро и 25% при следващ трансфер. Алжирският халф подписа договор за три години, като ще играе с №47 със синия екип.


  • 1 Купа трънки

    1 1 Отговор
    При толкова таланти в школата, африканци-вехти пияници наемат!?!

    16:12 11.09.2025

