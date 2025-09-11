Херо за националния отбор: Неофициалните разговори не ги броя

Футболният треньор Димитър Димитров – Херо сподели, че с него не са водени официални разговори да поеме националния тим на България. Това разкри самият той за агенция БГНЕС.

Специалистът, обаче, не отрече, че има неофициални запитвания дали би поел тежката задача.

Самият Христо Стоичков изглежда също одобрява този вариант за треньорския пост при „трикольорите“ .

"Неофициалните разговори не ги броя. Официално с мен никой не е разговарял", категоричен беше Херо.

"Информацията, която имам, е от медиите, никой не ми се е обаждал "искам ли, не искам ли". Трудно ми е да отговарям на хипотетични въпроси "искам ли, не искам ли", защото ако кажа, примерно, "да", ще стане все едно сам се предлагам", каза още Димитър Димитров.

Досегашният селекционер Илиан Илиев се раздели с поста след двете последователни поражения от Испания и Грузия с по 0:3 в световните квалификации. Треньорът на Черно море напусна длъжността, в опит да потуши напрежението около отбора след двете загуби.