Илиян Филипов обяви защо Ивелин Попов си е тръгнал

Собственикът на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, обясни на брифинг какво се е случило с бившия капитан на България Ивелин Попов и защо разтрогна с „жълто-черните“ в края на летния трансферен прозорец.

Финансовият благодетел призна, че халфът е пожелал гарантирано титулярно място. Филипов подчерта, че не може на никого да обещае да бъде титуляр в Ботев Пловдив, така че Попов предпочел да продължи в последния си сезон на друго място. На срещата е присъствал и Тодор Неделев, пише gong.bg.

„Усещах, че има леко напрежение в съблекалнята. Казах, че не деля нито един от футболистите. За мен първо е интересът на Ботев. Има двама лидери, това е вашата работа – да държите съблекалнята. Вашата работа е първо да сте приятели, после да няма противоречия. В един момент Ивелин каза „Искам да бъда титуляр“. А ако не бъде, каза, че ще напусне клуба. Говорихме 10-15 минути, никой не може да гарантира, че някой ще е титуляр. В момента Ботев е на 16-о място с 4 точки – няма право на грешка, всеки мач е финал. Казах му, че гласувам доверие на Николай Киров, и че никой не може да му го гарантира“.

„Каза, че държи да има титулярно място, защото му е последна година. Говорихме 20-ина минути, казахме, че ще му организираме бенефис, подобаващ. Гледах това нещо да не се случи. В понеделник на срещата каза: „Аз се познавам. По-добре за Ботев, ако аз не играя, да разтрогна. Искам вариант да играя“. Казах му, че винаги може да разчита на мен, прегърна го. Но е негово решение. Ръководството няма как да вземе решение, това е спортно-техническа част. Нито един треньор не може да обещае на някого, че ще е титуляр. Чувствам Ивелин като приятел, благодарих му за всичко, което е направил. Винаги е отворена вратата. Това е относно Ивелин Попов“, заяви Филипов пред медиите.

„Още преди да дойде (б.р. - Тодор Неделев) говорих с Ивелин. Каза, че Тошко ще помогне. Не е имало проблем от това, че Неделев дойде. Ивелин е достоен за мен. Момчето каза, че според него ще създаде проблеми, ако не играе. Аз му благодаря за това нещо. Ботев е над неговото лично самочувствие. Имаше дребни проблеми от естеството на това кой да е лидер, кой да е капитан. Никой не е разговарял на Ивелин Попов да му се отнеме лентата. Тошко е капитан, когато Ивелин е на скамейката. Треньорът знае, че няма шуробаджанащина, играе този, който се представя най-добре в мачовете и тренировките. Това си е решение на Ивелин. Ние нямаше какво да направим смислено, освен да му кажем, че ще играе, но това беше решение против Ботев. За спортен директор - Ивелин винаги има отворена врата в Ботев. Ако чуем, че има проблем в съблекалнята, трябва да го изкореним. Чухме слухове, но и двамата отрекоха.“.

„Не знам защо се стигна до това решение. Нито ръководство, нито треньор можеше да направи нещо. Ивелин го разбирам. Това е последната му година. Нормално да иска да покаже за последно на неговите фенове. Говорете и с него, попитайте го. Разбирам го по такъв начин. Ивелин винаги е добре дошъл при нас“.