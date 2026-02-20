Шокиращ арест в Малага: Дългогодишен треньор обвинен в сексуално посегателство над непълнолетни

В испанския град Малага избухна истински скандал, след като уважаван треньор от детско-юношеската школа на футболния клуб „Депортиво Конехито“ бе задържан по подозрение в сексуално насилие и разпространение на порнографски материали сред свои възпитаници на възраст 14 и 15 години.

Според информация от местната полиция, 55-годишният наставник, който е част от клуба от дълги години и е бивш футболист на „Малага“ от 90-те, е бил арестуван след сигнал от разтревожени родители. Те открили обезпокоителна комуникация между сина си и треньора в мобилния телефон на момчето. Това откритие отприщи мащабно разследване, водено от отдела за младежки престъпления към провинциалната полиция, което вече е идентифицирало поне още две потенциални жертви.

Разследващите органи подозират, че арестуваният е използвал различни подаръци, за да спечели доверието на децата и да ги манипулира. В рамките на разследването са иззети мобилните телефони както на заподозрения, така и на пострадалите, като предстои те да бъдат щателно анализирани от експерти по дигитална криминалистика.

Очаква се броят на жертвите да нарасне, тъй като разследването продължава с пълна сила.

Президентът на „Депортиво Конехито“ изрази шока и възмущението си от случилото се, като подчерта, че треньорът е бил назначен след представяне на удостоверение за чисто съдебно минало и до момента срещу него не е имало подадени оплаквания. Ръководството на клуба увери, че ще съдейства изцяло на властите и ще окаже необходимата подкрепа на засегнатите семейства.

Този случай разтърси спортната общност в Малага и повдигна сериозни въпроси относно сигурността на децата в спортните клубове.