Венсан Компани разкритикува Моуриньо за реакцията му към расисткия скандал с Винисиус Жуниор

Вълна от коментари заля футболната общественост след бурния плейоф от Шампионската лига между Бенфика и Реал Мадрид, където Винисиус Жуниор се оказа в центъра на расистки скандал. Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани не остана безразличен и остро осъди поведението на Жозе Моуриньо, който според него е реагирал неадекватно на ситуацията. *

Компани, който даде пресконференция преди сблъсъка на Байерн с Айнтрахт Франкфурт, подчерта, че инцидентът не бива да се разглежда едностранчиво. „Това е много деликатен въпрос. Гледах мача и бях дълбоко развълнуван. Трябва да анализираме отделно случилото се на терена, реакциите на феновете и последвалите събития след последния съдийски сигнал“, заяви белгийският специалист.

Бившият капитан на Манчестър Сити застана твърдо зад Винисиус Жуниор, като изтъкна, че реакцията на бразилеца е била напълно автентична. „Това не беше преструвка. Винисиус реагира емоционално, защото така е почувствал ситуацията. Не виждам каква полза би имал да търси внимание или да поема вина, която не е негова“, категоричен бе Компани.

Треньорът на Байерн обърна внимание и на позицията на Килиан Мбапе, който не премълча видяното и чутото на терена. „Мбапе обикновено е дипломатичен, но този път беше пределно ясен. За съжаление, кадрите показват и фенове, които правят обидни расистки жестове – това е недопустимо“, допълни Компани.

Най-острите думи белгиецът запази за Жозе Моуриньо, който според него е подценил сериозността на проблема. „След мача Моуриньо атакува характера на Винисиус, като се опита да омаловажи случилото се чрез коментари за празнуването му. Това беше сериозна грешка“, отсече Компани. Той не пропусна да разкритикува и използването на името на легендарния Еузебио като аргумент, че Бенфика не може да бъде расистки клуб. „Моуриньо не знае през какво са преминали чернокожите футболисти през 60-те години. Да използваш Еузебио като щит в този контекст е неуважително“, подчерта треньорът на Байерн.

Въпреки критиките, Компани не отрече човешките качества на Моуриньо. „Познавам много хора, работили с него – всички го уважават. Вярвам, че е добър човек и се бори за отбора си. Но този път сбърка. Надявам се подобни грешки да не се повтарят“, завърши Компани.