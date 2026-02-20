Левски взе трети нов

Левски привлече защитника Стипе Вуликич от италианския клуб „Сампдория“. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.
Стипе Вуликич е роден на 23 януари 2001 година в Сплит (Хърватия).
Юноша на местния гранд „Хайдук“, като преминава през всички юношески формации на клуба. Започва професионалната си кариера в „НК Солин“ през лятото на 2019 година записвайки 37 мача и 1 гол. През лятото на 2021 година преминава в друг местен тим „Хърватски Драговоляц“, с чийто екип изиграва 30 мача. Година по-късно става част от италианския „Перуджа“, където изиграва 38 мача и вкарва 1 гол.
През лятото на 2024 година е трансфериран в „Сампдория“, където записва 28 мача. През зимата на 2025 година е преотстъпен за 6 месеца в друг италиански клуб – „Модена“, с чийто екип изиграва 6 мача.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #4
17:57 20.02.2026
2 И на
17:59 20.02.2026
3 Станое
18:36 20.02.2026
4 Левски 1914
До коментар #1 от "Красимир Петров":А защо цска ФАЛИРА?
Коментиран от #8
19:22 20.02.2026
5 ФК декларация
Коментиран от #7
19:39 20.02.2026
6 Смех,смех.....
20:08 20.02.2026
7 Гошко
До коментар #5 от "ФК декларация":Даниела затова взема нов.На бат Венци старите му омръзнаха
20:11 20.02.2026
8 А пък
До коментар #4 от "Левски 1914":Пеелевски НЕ!
21:29 20.02.2026