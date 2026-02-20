Новини
Левски взе трети нов

Левски взе трети нов

20 Февруари, 2026 17:46

Стипе Вуликич идва от Сампдория

Левски взе трети нов - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров

Левски привлече защитника Стипе Вуликич от италианския клуб „Сампдория“. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Стипе Вуликич е роден на 23 януари 2001 година в Сплит (Хърватия).

Юноша на местния гранд „Хайдук“, като преминава през всички юношески формации на клуба. Започва професионалната си кариера в „НК Солин“ през лятото на 2019 година записвайки 37 мача и 1 гол. През лятото на 2021 година преминава в друг местен тим „Хърватски Драговоляц“, с чийто екип изиграва 30 мача. Година по-късно става част от италианския „Перуджа“, където изиграва 38 мача и вкарва 1 гол.

През лятото на 2024 година е трансфериран в „Сампдория“, където записва 28 мача. През зимата на 2025 година е преотстъпен за 6 месеца в друг италиански клуб – „Модена“, с чийто екип изиграва 6 мача.


  • 1 Красимир Петров

    7 6 Отговор
    Купуват футболисти на килограм,а дължат милиони на държавата.

    Коментиран от #4

    17:57 20.02.2026

  • 2 И на

    6 5 Отговор
    Васил Божков

    17:59 20.02.2026

  • 3 Станое

    5 4 Отговор
    Върви алъш вериша, няма такъв отбор също като ЦСКА-то, толкова купени и продадени футболисти за един сезон. Затова като дойдат Вадуц Лихтенщайн, Хамрун Малта на Кабриото голата истина лъсва като гол г-з на месечина.

    18:36 20.02.2026

  • 4 Левски 1914

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    А защо цска ФАЛИРА?

    Коментиран от #8

    19:22 20.02.2026

  • 5 ФК декларация

    4 1 Отговор
    И новия ще го правят абонат на Славия

    Коментиран от #7

    19:39 20.02.2026

  • 6 Смех,смех.....

    5 2 Отговор
    Туй момче знае ли къде отива!?Знае ли ,че на тия стадиона няма навес 😁😁😁

    20:08 20.02.2026

  • 7 Гошко

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ФК декларация":

    Даниела затова взема нов.На бат Венци старите му омръзнаха

    20:11 20.02.2026

  • 8 А пък

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Пеелевски НЕ!

    21:29 20.02.2026

