Прокурор, освободен по предложение на Сарафов: "Джуджетата" ги е страх от светлината

Това е невярно и абсолютно манипулативно, не отговаря на истината. Гордея се с всички свои действия в качеството си на окръжен прокурор. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Владимир Николов, освободен като окръжен прокурор на Плевен от Висшия съдебен съвет по предложение на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов във връзка с мотивите за освобождаването му - че с ред свои заповеди системно е нарушавал принципа на случайния подбор при разпределение на преписките и досъдебните производства в ръководената от него прокуратура.
Използвам случая да благодаря лично на Борислав Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС, защото това е атестат за моя интегритет. Това предложение на Сарафов е направено точно в навечерието на годишната среща на Асоциацията на прокурорите (по това време Владимир Николов беше председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България – б.ред) Винаги от Асоциацията сме защитавали правото на прокурорите да бъдат самостоятелни, а не да обслужват интересите на някой ръководител, заяви Николов.
Касае се за преписки на прокурор, който е командирован в София и след като е върнат в Плевен, преписките са върнати към него. Действията ми са абсолютно в съзвучие с вътрешните правила, уточни бившият окръжен прокурор на Плевен.
Това беше атака към личния ми интегритет, доброто ми име, за да се постигне това, което в крайна сметка беше постигнато – удобно на Борислав Сарафов ръководство на Асоциацията на прокурорите. Борислав Сарафов лично се намеси в кампанията за избор на ръководство на Асоциацията на прокурорите. Имаше клевети в жълти медии. Лично на мен ми беше предадено от колеги послание, че трябва да се откажа от кампанията, за да не загубя всичко. Пред колегите прокурори беше осъществен натиск от Сарафов с твърдението – който защити Николов, застава срещу мен. Върху свободния избор на прокурорите беше осъществен натиск от страна на ръководителя на прокуратурата. През последната година се случиха неща, за които нормалното съзнание не може да помисли, коментира Владимир Николов.
Прокуратурата трябва да е независима от външни и вътрешните влияния, за да може да си върши работата. Политиците трябва да осъзнаят, че трябва да подкрепят тази институция и почтените хора в нея. Обръщам се и към колегите си - когато извръщаме лице, нещата не се случват както трябва. "Джуджетата" ги е страх от светлината. Ние трябва да изсветлим всички тези казуси, каза още Николов.
