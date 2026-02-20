Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Прокурор, освободен по предложение на Сарафов: "Джуджетата" ги е страх от светлината

20 Февруари, 2026 19:56 5 601 28

Прокуратурата трябва да е независима от външни и вътрешните влияния, за да може да си върши работата, каза Николов

Прокурор, освободен по предложение на Сарафов: "Джуджетата" ги е страх от светлината - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Това е невярно и абсолютно манипулативно, не отговаря на истината. Гордея се с всички свои действия в качеството си на окръжен прокурор. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Владимир Николов, освободен като окръжен прокурор на Плевен от Висшия съдебен съвет по предложение на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов във връзка с мотивите за освобождаването му - че с ред свои заповеди системно е нарушавал принципа на случайния подбор при разпределение на преписките и досъдебните производства в ръководената от него прокуратура.

Използвам случая да благодаря лично на Борислав Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС, защото това е атестат за моя интегритет. Това предложение на Сарафов е направено точно в навечерието на годишната среща на Асоциацията на прокурорите (по това време Владимир Николов беше председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България – б.ред) Винаги от Асоциацията сме защитавали правото на прокурорите да бъдат самостоятелни, а не да обслужват интересите на някой ръководител, заяви Николов.

Касае се за преписки на прокурор, който е командирован в София и след като е върнат в Плевен, преписките са върнати към него. Действията ми са абсолютно в съзвучие с вътрешните правила, уточни бившият окръжен прокурор на Плевен.

Това беше атака към личния ми интегритет, доброто ми име, за да се постигне това, което в крайна сметка беше постигнато – удобно на Борислав Сарафов ръководство на Асоциацията на прокурорите. Борислав Сарафов лично се намеси в кампанията за избор на ръководство на Асоциацията на прокурорите. Имаше клевети в жълти медии. Лично на мен ми беше предадено от колеги послание, че трябва да се откажа от кампанията, за да не загубя всичко. Пред колегите прокурори беше осъществен натиск от Сарафов с твърдението – който защити Николов, застава срещу мен. Върху свободния избор на прокурорите беше осъществен натиск от страна на ръководителя на прокуратурата. През последната година се случиха неща, за които нормалното съзнание не може да помисли, коментира Владимир Николов.

Прокуратурата трябва да е независима от външни и вътрешните влияния, за да може да си върши работата. Политиците трябва да осъзнаят, че трябва да подкрепят тази институция и почтените хора в нея. Обръщам се и към колегите си - когато извръщаме лице, нещата не се случват както трябва. "Джуджетата" ги е страх от светлината. Ние трябва да изсветлим всички тези казуси, каза още Николов.


  • 1 Последния Софиянец

    23 11 Отговор
    В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети.Свършва Олимпиадата в неделя и почваме война с Иран.Същото стана 2022 г с Украйна след Олимпиадата.

    Коментиран от #4

    19:58 20.02.2026

  • 2 Адрес 4000

    37 6 Отговор
    A Тошко гнусляра какво изока по въпроса

    19:58 20.02.2026

  • 3 Хвърлят ви прах в очите

    25 9 Отговор
    а вие си мислите че ще дойде нещо ново.
    Всички наследници на прокурори и съдии с спонсорирани от нпо-та на Сорос и са на специализации в западна Европа и съединените щати.
    Така ще си умрете яхнати от тези. Ако имате информация ще разберете кой дърпа конците на наркотрафика и разпространението в България.

    20:01 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Копи

    13 29 Отговор
    ,,Новият служебен министър е заявил, че още тази вечер или в понеделник ще предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР и зам.-главния секретар на ведомството. Дечев очевидно не познава закона, тъй като президентът назначава и освобождава с указ само главния секретар на МВР.

    Това е брутален прецедент в работата на полицията, защото досега никога не се е стигало до уволнението на професионалисти и експерти в разследването по конкретен казус и то при условие, че в много голяма степен са си свършили работата.

    Според нашите източници ПП-ДБ очевидно искат да заличат всички следи около тази трагедия, които водят директно към кръгове около „Продължаваме промяната и демократична България“.

    Президент Йотова, ти нормална ли си изобщо?! Двамата с твоя Радев и пасмината му, която нареди това безумно правителство, имате ли представа какви малоумия престъпни вършите в угода на вашите простоидиоти сектанти?!"

    20:02 20.02.2026

  • 6 Радев и Йотова?!

    9 27 Отговор
    ,,МВР министърът Емил Дечев!

    Абе, оху – боху, дето хабер нямаш от работата в МВР, откъде накъде без даже да си се запознал с цялото разследване по сектата в Петрохан си позволяваш да ОСВОБОЖДАВАШ ВСИЧКИ ЕКСПЕРТИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО САМО И САМО ЗА ДА НАТЪКМИШ ТАКА НЕЩАТА, ЧЕ ДА ПОТУЛИШ ПЕДОФИЛСКАТА СЕКТА СВЪРЗАНА С ППДБ?!

    ТОВА Е БРУТАЛЕН СКАНДАЛ!

    МОМЕНТАЛНА ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО БЕЗУМНО СОРОС ПРАВИТЕЛСТВО!"

    Коментиран от #14, #26

    20:04 20.02.2026

  • 7 Безуханова и Деса Радева

    8 10 Отговор
    Служителки на WEF , Давос- Шваб, Сорос !

    За какво говорим?!

    20:06 20.02.2026

  • 8 Деса Радева

    8 6 Отговор
    Подвизаваща се като Дориана
    Работила като PR и комуникационен мениджър в екипа на Top Communication GmbH (компанията, организираща ежегодния световен форум за комуникация в Давос, Швейцария – Communication on Top)

    Наясно ли сте?

    20:09 20.02.2026

  • 9 Същото срамно леке!

    16 12 Отговор
    Скрий се бе смешник плевенски!Ти си същия, като Сарафов само, че от бандата на Гешев!Да не мислиш, че сме забравили на кого носи куфарите и целува под кръста!
    Не се прави на жертва и принципен прокурор, защото не си нито едното, нито другото!

    Коментиран от #13

    20:15 20.02.2026

  • 10 Сталин

    24 1 Отговор
    Деветото джудже да каже кой уби Трактора и Нотариуса

    20:16 20.02.2026

  • 11 Да не вампири

    1 0 Отговор
    да ги е страх?

    20:19 20.02.2026

  • 12 На заем от лупа

    6 7 Отговор
    На 23 и 24 февруари затварят летище София В. Левски заради чужди военни самолети...
    Какво ли ни чака?

    20:19 20.02.2026

  • 13 Юрист

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Същото срамно леке!":

    вЕрно че си срамно пеевско джудже.

    20:22 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Горски

    14 4 Отговор
    За правата на педофилите разбрахме, а нещо за правата на децата ще кажем ли, или те не са важни? А за правото на родителите да знаят дали учителят, в чийто дом изпращат детето си на частен урок, няма сексуални желания към деца, ще помислим ли? Не може престъпниците да имат права, а нормалните хора и децата да нямат права. За да влезе едно лице в регистъра на педофилите, то той вече е бил доказано уличен в такива действия. Тогава защо той ще има права, а децата няма да имат? И да, това дойде от Европа, както и много други безумия дойдоха пак оттам. Според логиката на доцентката Ива Пушкарова, за да пазим правата на престъпниците, присъдите не трябва да са публични, т.е. напълно да игнорираме сигналната функция на наказанието. Защото включването в регистъра на педофилите е именно последица от осъдителна присъда и е част от наказанието. Обществото е длъжно да пази правата на невинните и беззащитните, а не правата на престъпниците.

    20:32 20.02.2026

  • 16 дядо ВАЗОВ

    1 1 Отговор
    кой не е мандрисал жената ,кой не и го е давал фстата- ОООООО ЛИЛИ...

    20:36 20.02.2026

  • 17 Парцал за знаме?!

    16 5 Отговор
    Щом в борбата срещу Сарафов опряха до този дребен, мазен комбинатор и псевдо професионалист,който през живота си няма едно дело, което да посочи като някакъв негов личен успех, като прокурор и просто бе любимото протеже на оня кух милиционер Гешев, явно нещата при "борците за правдата" са много зле!
    На куц кон ли ще залагате!

    20:40 20.02.2026

  • 18 хихи

    2 3 Отговор
    Този ходил ли е на хижата в Петрохан!? Колко пъти! и т.н.

    21:04 20.02.2026

  • 19 Факт

    3 2 Отговор
    Някой, който обвинява анонимно от светлината ли се бои!

    Коментиран от #22

    21:14 20.02.2026

  • 20 Панорама

    8 4 Отговор
    За какво е на прокуратурата асоциация,а пък и някакъв измислен шеф?
    Сега една до онзи ден прокурор на най- ниското ниво им е шеф!
    Това е обида за всички с по- висок ранг и трудов стаж. Този по времето на кой главен прокурор стана шеф?

    21:19 20.02.2026

  • 21 Майтапчия

    11 5 Отговор
    За този новоизлюпен реформатор всичко в прокуратурата бе точно и законно, когато го инсталираха за шеф на асоциацията на кариеристите в прокуратурата, още по-точно когато без ден стаж на окръжна ниво приятелчето му Гешев го направи окръжен прокурор, все така точно когато си нагласиха "избора" му от професионалната квота за прокурорската колегия на следващия ВСС, като той лично организираше всичките подписки, циркове и декларации в подкрепа на Гешев, но сега му биха шута, няма да е началник и внезапно прозря, че имало джуджета, сенки, било тъмно в тая същата прокуратура и той, като един Прометей реши да донесе светлината и да не мълчи, а вика!
    Браво бе, улучи момента и всички ще ръкопляскаме до припадък!

    21:24 20.02.2026

  • 22 Дзак

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Как не се срамува от лъжите си. Замазва всяка с нова по- голяма!

    21:36 20.02.2026

  • 23 Никола Владимиров

    7 1 Отговор
    Този ревящия,е турен от Иван Гешев за окръжен прокурор,а заместник на Гешев беше Сарафов!
    Когато фактите говорят и прокурорът мълчи!

    22:25 20.02.2026

  • 24 Не само

    9 2 Отговор
    прокурорите ги е страх от светлината. Страхуват се и дебилите, които избират тикви, кауни, маймуни, дибелуни, бастуни И това няма да се промени, докато младите българи не изметат алчните чичаци и дъртаци, които не пускат властта а и господ не ги иска

    22:38 20.02.2026

  • 25 Предложение

    7 4 Отговор
    Алоо, министър Янкулов, виж го този, олицетворение на промяната в прокуратурата и алтернативата на Сарафов и джуджетата му според теб!
    Вземи си го направи заместник и без това ти трябват!
    Ще бъдете голям тандем, ти големия борец за реформи и той, куфароносача на Гешев и личен негов слуга!
    За и.ф. главен няма как да го пробутате, но за твой личен пинчер става, свикнал е шефа му да го ползва за подритване и изтриване на обувките.

    22:46 20.02.2026

  • 26 Ти искаш

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Радев и Йотова?!":

    Да си прав за да пазиш неправдата. Жалко че си се оплел

    23:45 20.02.2026

  • 27 Поредното гешево

    3 1 Отговор
    джудже което готви статуквото за по висок пост. Другата седмица ще пуснат в медиите че го е страх за живота му като Гешев и Сарафов и ще го инсталират на правилното място!

    06:17 21.02.2026

  • 28 Гочо Гопин

    2 2 Отговор
    Ти си мазен потен смрадлив Плевенски талибан

    12:21 21.02.2026

