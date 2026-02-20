Венислав Антов в Топ 3 на реализаторите във Франция

Юношата на волейболния "Левски София" - Венислав Антов даде своя солиден принос за победа №18 на "Туркоан" в първенството на Франция.

Като гост на "Тулуза" тимът на 21-годишния диагонал се наложи с 3:1 (27:25, 25:20, ) в първа среща от 22-ия кръг. Тя бе сблъсък между 3-ия във временното класиране ("Туркоан") и 5-ия ("Тулуза"), като те запазиха позициите си.

Антов бе най-резултатен в мача с 19 точки (2 аса, 1 блок). Българинът е на второто място в подреждането при реализаторите с 447 точки. Лидер е словенският диагонал на шампиона "Тур" Ник Муянович с 462.