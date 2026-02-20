Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Спартак Варна с кадрови главоболия преди визитата на Локомотив Пловдив

20 Февруари, 2026 20:05 624 0

Мачът е в събота, 21 февруари, от 15:00 часа

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сериозни предизвикателства изникнаха пред наставника на Спартак Варна - Гьоко Хаджиевски непосредствено преди ключовото гостуване на Локомотив Пловдив в 22-рия кръг на efbet Лига. Варненският тим ще трябва да се справя с осезаеми кадрови липси, които могат да окажат влияние върху представянето на "соколите" в съботния сблъсък.

В разширения състав за двубоя на "Лаута" попадат следните играчи: Педро Виктор, Максим Ковальов, Борис Иванов, Матео Петрашило, Иван Алексиев, Димо Кръстев, Цветелин Чунчуков, Петър Принджев, Жота Лопес, Александър Георгиев, Емил Янчев, Джон Емануел, Шанде, Таилсон, Даниел Иванов, Ангел Грънчов, Дамян Йорданов, Саад Мокачар, Талес и Мартин Георгиев.

Въпреки това, отсъствието на няколко ключови фигури няма как да остане незабелязано. Извън сметките на Хаджиевски за предстоящия мач остават Деян Лозев, Илкер Будинов, Цветослав Маринов, Александър Янчев и Георг Стояновски.

Тези отсъствия със сигурност ще наложат промени в стартовия състав и тактическата постройка на варненци.

Дългоочакваният двубой между Локомотив Пловдив и Спартак Варна ще се изиграе в събота, 21 февруари, от 15:00 часа на стадион "Локомотив". Домакините, известни като "смърфовете", заемат шеста позиция във временното класиране с 33 точки, докато гостите от морската столица са на 12-о място с 19 пункта.


