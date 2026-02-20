Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Без голове и победител: Черно море и Ботев Враца поделиха точките във Варна

20 Февруари, 2026 19:51 651 1

"Моряците" запазиха петата си позиция във временното класиране

Без голове и победител: Черно море и Ботев Враца поделиха точките във Варна - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински шахматен сблъсък на стадион "Тича" във Варна, Черно море и Ботев Враца не успяха да излъчат победител, завършвайки при нулево равенство в двубой от 22-рия кръг на Първа лига. Срещата, ръководена от опитния рефер Валентин Железов, предложи на феновете здрава битка, но липсваше така желаният гол.

Още през първото полувреме двата тима демонстрираха амбиция и създадоха няколко интересни ситуации пред двете врати. Черно море дори успя да прати топката в мрежата чрез Селсо Сидни, но радостта на домакините бе краткотрайна – ВАР се намеси и отмени попадението заради нарушение в нападение.

След почивката темпото на играта осезаемо спадна, а чистите голови положения останаха мираж. Васил Панайотов от "моряците" пробва късмета си с далечен изстрел в 64-ата минута, а шест минути по-късно Мартин Смоленски от гостите отговори със сходен опит, но и двамата не намериха целта.

В крайна сметка, Черно море запази петата си позиция във временното класиране с актив от 36 точки, докато Ботев Враца остава на осмо място с 27 пункта.

ЧЕРНО МОРЕ - БОТЕВ ВРАЦА 0:0

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 50. Ертан Томбак, 3. Живко Атанасов (К), 28. Влатко Дробаров, 15. Дани Мартин, 29. Берк Бейхан (46` - 39. Николай Златев), 10. Асен Чандъров, 8. Асен Дончев (73` - 9. Хорхе Падийя), 24. Давид Телеш (46` - 71. Васил Панайотов), 77. Селсо Сидни, 19. Георги Лазаров

Треньор: Илиан Илиев

БОТЕВ ВРАЦА: 94. Марин Орлинов, 88. Лазар Боянов, 33. Кристиян Малинов, 8. Антоан Стоянов, 97. Владислав Найденов (77` - 22. Мартин Стойчев), 12. Илия Юруков, 21. Радослав Цонев, 3. Сейни Санянг, 24. Мартин Смоленски (77` - 20. Мичи Нтело), 17. Хосе Гайегос (85` - 81. Касим Хаджи), 9. Даниел Генов (К) (69` - 79. Мартин Петков)

Треньор: Тодор Симов


  • 1 Сзо

    1 2 Отговор
    Лесно спечелени пари от тото 1....Черно Море нарочно завършва с равни резултати, за да може да направят Левски шампион. Само да видим дали Лудогорец ще са съгласни....Гела протестираше против качеството на терените, но нищо повече не стана. Явно да му затворили устата.

    20:23 20.02.2026

