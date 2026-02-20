Без голове и победител: Черно море и Ботев Враца поделиха точките във Варна

В истински шахматен сблъсък на стадион "Тича" във Варна, Черно море и Ботев Враца не успяха да излъчат победител, завършвайки при нулево равенство в двубой от 22-рия кръг на Първа лига. Срещата, ръководена от опитния рефер Валентин Железов, предложи на феновете здрава битка, но липсваше така желаният гол.

Още през първото полувреме двата тима демонстрираха амбиция и създадоха няколко интересни ситуации пред двете врати. Черно море дори успя да прати топката в мрежата чрез Селсо Сидни, но радостта на домакините бе краткотрайна – ВАР се намеси и отмени попадението заради нарушение в нападение.

След почивката темпото на играта осезаемо спадна, а чистите голови положения останаха мираж. Васил Панайотов от "моряците" пробва късмета си с далечен изстрел в 64-ата минута, а шест минути по-късно Мартин Смоленски от гостите отговори със сходен опит, но и двамата не намериха целта.

В крайна сметка, Черно море запази петата си позиция във временното класиране с актив от 36 точки, докато Ботев Враца остава на осмо място с 27 пункта.

ЧЕРНО МОРЕ - БОТЕВ ВРАЦА 0:0

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 50. Ертан Томбак, 3. Живко Атанасов (К), 28. Влатко Дробаров, 15. Дани Мартин, 29. Берк Бейхан (46` - 39. Николай Златев), 10. Асен Чандъров, 8. Асен Дончев (73` - 9. Хорхе Падийя), 24. Давид Телеш (46` - 71. Васил Панайотов), 77. Селсо Сидни, 19. Георги Лазаров

Треньор: Илиан Илиев

БОТЕВ ВРАЦА: 94. Марин Орлинов, 88. Лазар Боянов, 33. Кристиян Малинов, 8. Антоан Стоянов, 97. Владислав Найденов (77` - 22. Мартин Стойчев), 12. Илия Юруков, 21. Радослав Цонев, 3. Сейни Санянг, 24. Мартин Смоленски (77` - 20. Мичи Нтело), 17. Хосе Гайегос (85` - 81. Касим Хаджи), 9. Даниел Генов (К) (69` - 79. Мартин Петков)

Треньор: Тодор Симов