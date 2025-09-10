Григор Димитров вдъхновил Алкарас за победата на US Open, разкрива Анди Родик

Григор Димитров неочаквано се оказа вдъхновение за триумфа на Карлос Алкарас на тазгодишния US Open, твърди американската тенис легенда Анди Родик, цитиран от Tennis World USA.

Във финалния сблъсък на престижния турнир в Ню Йорк младият испанец демонстрира изключителна тактическа зрялост и разнообразие в играта си, като надделя над Яник Синер с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Един от най-ефективните му оръжия се оказа слайсът – удар, който тотално разстрои ритъма на италианеца и му донесе ключови точки.

Анди Родик, бивш №1 в световната ранглиста и шампион от US Open 2003, анализира представянето на Алкарас в своя подкаст "Served with Andy Roddick". Той подчерта, че именно Димитров е първият, който успешно използва слайса срещу Синер по време на "Уимбълдън" тази година. Българинът доминираше в мача, преди травма да го извади от играта при преднина 6:3, 7:5.

"Този къс, почти федереров слайс, беше неочакван ход. Не мога да не се запитам дали Алкарас не е гледал внимателно срещата на Димитров или поне не е бил впечатлен от стратегията му. Карлос умело редуваше ударите си и постоянно държеше Синер в напрежение", коментира Родик.

Освен с тактическата си гъвкавост, Алкарас впечатли и с агресивния си стил и невероятен атлетизъм.

"Това беше най-настъпателното му представяне срещу Синер досега. Вариациите в играта му са феноменални, а способността да се адаптира в движение – забележителна. Щом Синер започна да се приспособява към слайса, Алкарас веднага премина към мощни атаки и не пропускаше възможност да изтласка съперника в ъгъла и да атакува мрежата. Физическите му качества са направо извънземни", допълни Родик.

Американецът обърна внимание и на подобрения сервис на испанеца, който става все по-опасен за опонентите му. Статистиката също е на страната на Алкарас – той вече има четири победи в петте си двубоя със Синер през този сезон и води с 10:5 в преките им срещи.