Уилиам Чолов завърши пети на Световното по бокс

10 Септември, 2025 19:44 444 1

Шампионатът се провежда в Ливърпул

Уилиам Чолов завърши пети на Световното по бокс - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Уилиам Чолов се класира на пето място в света. В категория до 80 килограма европейският вицешампион за мъже до 23 години бе спрян на четвъртфиналите на Световното първенство по бокс в Ливърпул. Българският талант ще запомни с позитиви дебюта си на толкова голям форум, като остана на крачка от спечелване на медал.

Днес Чолов отстъпи на действащия европейски шампион за мъже Габриел Веочич. Хърватинът взе победа с 5:0 съдийски гласа, като за целта бе подпомогнат и от наказание срещу Уилиам във втория рунд. Младият ни боец обаче показа потенциал и го очакваме да се завърне с поне още едно стъпало по-напред при следващото си участие.

Шоуто с родните национали продължава във вечерната програма. Около 22:15 часа Радослав Росенов на свой ред ще преследва място на полуфинал при 60-килограмовите. 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години ще трябва да наложи волята си над местния талант Уилям Хюит.

Малко след него, около 23:00 часа Рами Киуан (75 кг) ще завърши програмата с българско участие. Европейският шампион за мъже ще се изправи срещу още един представител на Острова – Алан Пери от Шотландия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Кой е този ром?🦧🕌🦧

    19:46 10.09.2025

