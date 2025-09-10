Уилиам Чолов завърши пети на Световното по бокс

Уилиам Чолов се класира на пето място в света. В категория до 80 килограма европейският вицешампион за мъже до 23 години бе спрян на четвъртфиналите на Световното първенство по бокс в Ливърпул. Българският талант ще запомни с позитиви дебюта си на толкова голям форум, като остана на крачка от спечелване на медал.

Днес Чолов отстъпи на действащия европейски шампион за мъже Габриел Веочич. Хърватинът взе победа с 5:0 съдийски гласа, като за целта бе подпомогнат и от наказание срещу Уилиам във втория рунд. Младият ни боец обаче показа потенциал и го очакваме да се завърне с поне още едно стъпало по-напред при следващото си участие.

Шоуто с родните национали продължава във вечерната програма. Около 22:15 часа Радослав Росенов на свой ред ще преследва място на полуфинал при 60-килограмовите. 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години ще трябва да наложи волята си над местния талант Уилям Хюит.

Малко след него, около 23:00 часа Рами Киуан (75 кг) ще завърши програмата с българско участие. Европейският шампион за мъже ще се изправи срещу още един представител на Острова – Алан Пери от Шотландия.