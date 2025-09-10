Новини
Барселона ще запише исторически момент в Ла Лига при домакинството на Валенсия на уникален стадион

10 Септември, 2025 22:10

Мачът ще се играе на съоражение с капацитет 6000 зрители

Барселона ще запише исторически момент в Ла Лига при домакинството на Валенсия на уникален стадион - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона се готви да впише нова страница в историята на испанския футбол този уикенд, когато ще приеме Валенсия в мач от Ла Лига на необичаен терен. За първи път в елита на Испания двубой ще се проведе на стадион с толкова ограничен капацитет – едва 6000 зрители. Причината за тази безпрецедентна ситуация е невъзможността „блаугранас“ да използват своя емблематичен „Камп Ноу“, който все още е в ремонт.

Алтернативният вариант – „Монтжуик“, също отпадна, тъй като там ще се състои мащабен концерт. Така Барселона ще посрещне „прилепите“ на стадион „Йохан Кройф“, разположен в клубната база, само на 7 километра от легендарния им дом.

Това съоръжение, носещо името на иконата на каталунския клуб Йохан Кройф, обикновено е арена за мачовете на втория отбор, женския тим и юношите до 19 години. Сега обаче то ще се превърне в сцена на исторически сблъсък от Ла Лига, като ще подобри рекорда за най-малък стадион, приемал мач от испанския елит. Досега тази чест принадлежеше на „Ипуруа“ в Ейбар, който през сезон 2014/15 разполагаше с 6267 места.

За сравнение, „Ел Алкорас“ на Уеска бе с капацитет от 5000, но след влизането на тима в Примера дивисион през 2018/19, местата бяха увеличени до 8000. В настоящата кампания най-малък е „Колизеум Алфонсо Перес“ на Хетафе, който поради ремонтни дейности приема едва 11 000 зрители.

В навечерието на историческия мач, инспектори от Ла Лига посетиха „Йохан Кройф“, за да проверят готовността на стадиона. Обсъдени бяха ключови аспекти като електрическата инсталация и логистиката за разполагане на необходимото оборудване. За да се гарантира безпроблемното провеждане на срещата, бе инсталирана нова интернет линия, а в следващите дни предстои монтирането на ВАР камери и допълнителни съоръжения.

С този ход Барселона не само ще остане в светлината на прожекторите, но и ще докаже, че дори и при необичайни обстоятелства, футболът може да обединява и вдъхновява.


