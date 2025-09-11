Френки де Йонг се завръща на терена за Барселона

Барселона получава отлични новини преди важния мач от основната фаза на Шампионската лига срещу Нюкасъл, който ще се проведе на 18 септември. Холандският плеймейкър Френки де Йонг, който доскоро лекуваше травма, ще бъде на разположение на треньора Ханзи Флик за този решаващ двубой.

Въпреки че 28-годишният полузащитник пропуска предстоящия шампионатен сблъсък с Валенсия на 14 септември, феновете на каталунския гранд могат да си отдъхнат – възстановяването му върви по план и той ще бъде готов да се включи в битката за европейска слава.

Де Йонг получи мускулна травма в десния крак по време на световната квалификация между Нидерландия и Полша, завършила 1:1. След интензивна рехабилитация и медицински грижи, халфът вече е на финалната права към завръщането си на зеления терен.

Очаква се присъствието на Де Йонг да даде нов тласък на средната линия на Барса, която ще се изправи срещу амбициозния тим на Нюкасъл в един от най-очакваните мачове на есента.